'Falsk betjent' fundet

18-årig mand fundet og sigtet for at 'lege' politimand i Aabenraa mandag

En grå Skoda Fabia med blå blink i forruden kørte mandag aften rundt i Aabenraa og standsede knallerter, mens føreren i bilen udgav sig for at være politibetjent.

Det fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at reagere med et tweet, hvor de advarede om den falske politimand i en grå Skoda.

Tirsdag morgen meddeler vagthavenede hos politiet, at 'den falske betjent' er fundet.

- Vi har fat i knægten. Han erkender de faktiske omstændigheder, og han er nu blevet sigtet for at udgive sig for at være politimand, lyder det.

- Har han sagt, hvorfor han gjorde det?

- Det er vel det, man kalder drengestreger. Han synes, at det var sjov og ballade, siger vagtchefen.