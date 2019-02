Falsk betjent klippede armbånd af festivalgæster

Natten mellem 3. og 4. juli sidste år blev omkring otte gæster på Roskilde Festival visiteret af en mand, der sagde, at han var politimand.

Men manden var ikke betjent, og torsdag har det ved Retten i Roskilde kostet en nu 26-årig mand en dom på 30 dages ubetinget fængsel, at han udgav sig for at være politimand.

Flere af gæsterne blev antastet af to falske betjente, men det er ikke lykkedes at finde frem til den anden mand.

Den 26-årige udgav sig desuden for at være sikkerhedsvagt på festivalen. Han udnyttede sin falske myndighed til at klippe festivalgæsternes armbånd over og smide dem i en skraldespand.

Derefter gjorde han de rigtige festivalvagter opmærksomme på, at hans ofre manglede armbånd. Således blev de armbåndsløse gæster bortvist fra festivalen.

Politiet ledte i flere dage efter de falske betjente, efter at flere festivalgæster havde berettet om, at de på besynderlig vis havde fået frataget deres armbånd.

Sagerne blev også omtalt i medierne, og det fik efter et par dage den brødbetyngede mand til selv at gå til politiet.

- Det er tilsyneladende begået i fuldskab, fortalte Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi, i sommer til Ritzau.

- Han er ærgerlig over, at han har gjort, som han har gjort, tilføjede han.

Torsdag blev sagen behandlet som en tilståelsessag ved Retten i Roskilde, som altså idømte manden 30 dages fængsel.

Den 26-årige har besluttet at modtage dommen, oplyser hans forsvarer, advokat Susanne Graffmann.