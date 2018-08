Falsk betjent med blåt blink stoppede tilfældige bilister på motorvejen

Måske var det fordi drengedrømmen om at blive politibetjent ikke var gået i opfyldelse.

Men en 33-årig mand fra Ishøj kørte i hvert fald rundt med blåt blink på taget af sin Skoda Octavia, stoppede tilfældige bilister og forlangte at se deres kørekort, lyder en tiltale fra (det ægte) politi på Københavns Vestegn, som nu slæber den 33-årige i retten.

Politiet har samlet tre episoder fra december sidste år i anklageskriftet, hvor den 33-årige er tiltalt for at have udgivet sig for offentlig myndighed.

Den slags er forbudt efter straffelovens § 130 og kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Den 5. december var den falske betjent, ifølge tiltalen, på hjul på Øresundsmotorvejen ved 03.15-tiden om natten.

Med blå blink på taget bragte han en kvindelig bilist til standsning ved Tårnby-afkørslen, viste et politiskilt, og beordrede bilisten til at finde kørekortet frem.

Samme fremgangsmåde brugte han, ifølge tiltalen, overfor en anden bilist på Øresundsmotorvejen samme nat.

Den 14. december slog den falske betjent til på Gammel Køge Landevej i Hvidovre, hvor han med blåt blink på taget af Skodaen stoppede en bilist, viste et politiskilt, og forlangte at se kørekortet.

Den 33-årige nægter sig skyldig. Den usædvanlige sag kommer for retten i Glostrup den 17. august.