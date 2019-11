Falsk betjent opkrævede 'straksbøde'

En 29-årig mand fra Holbæk blev fredag eftermiddag standset af to personer i en bil på Chr. Hansenvej i Holbæk.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En yngre mand havde ifølge manden sagt, at han var fra politiet, og at manden skulle have en bøde for ikke at blinke.

De to mænd kørte i en mindre grå personbil og havde blinket med et blåt lys af manden.

Den 29-årige fattede mistanke til, at 'betjentene' var falske, fordi den person, som henvendte sig, var meget ung og ikke kunne fremvise et politiskilt, da han bad om det.

'Betjenten' sagde, at han skulle have en bøde på 1000 kr., men at de kunne halvere bøden, hvis han betalte 500 kr. kontant.

Det lykkedes den 29-årige at køre fra stedet uden at betale pengene, hvorefter han kontaktede politiet med så præcise oplysninger om den mistænkelige bil og den falske betjent, at politiet kort efter fik standset bilen på Valdemar Sejrsvej.

Patruljen traf en 19-årig mand fra Holbæk, som førte den grå personbil. På passagersædet sad en 14-årig dreng fra Holbæk.

Politiet undersøgte bilen og fandt under kølerhjelmen to lamper monteret.

Føreren af bilen nægtede al kendskab til episoden på Chr. Hansensvej. Politiet beslaglagde de to lygter til sagen og sigtede den 19-årige for at have udgivet sig for at være politibetjent. Han kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.