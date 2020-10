Falsk betjent snød 87-årig for 1,5 million kr.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En 18-årig mand tilstod i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby i dag, at han snød en 87-årig pensionist i Virum for halvanden million kr.

Han udgav sig for at være politimand, der efterforskede økonomisk kriminalitet, og viste den 87-årige et foto på sin mobiltelefon af et politilegitimationskort.

Det lykkedes den 18-årige at lokke pensionisten til at udlevere sine personlige oplysninger og NemID, og gennem mere end et halvt år fra 13. februar til i går, 14. oktober, overførte han ad flere omgange de halvanden million kr. fra pensionistens konto til en eller flere ukendte konti, som politiet nu forsøger at spore.

Den 18-årige blev varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet efterforsker, om han har en medgerningsmænd, og om han har svindlet flere pensionister. Politiet har allerede syv-otte anmeldelser fra personer, der har haft kontakt med den falske politimand.

Den 18-årige, der er af anden etnisk herkomst og ikke har nogen fast bopæl, blev i februar i år idømt ni måneders fængsel ved Retten i Glostrup for helt tilsvarende kriminalitet.

Indkaldt til afsoning

Han var indkaldt til at afsone fire måneder af straffen om to uger. Derfor mente dommeren i Lyngby, at der var risiko for, at han ville gentage kriminaliteten, hvis han kom på fri fod. Meget tyder også på, at den 18-årige har arbejdet sammen med en ukendt gerningsmænd.

Anmelderne i sagen har fortalt, at de blev kontaktet af 'politiet' fra to forskellige telefonnumre. Da den 18-årige blev anholdt på fersk gerning hos den 87-årige onsdag kl. 11.55, var han i besiddelse af den ene mobiltelefon. Efter anholdelsen blev hans telefon, der var i politiets varetægt, ringet op af det andet nummer, som optræder i sagen, oplyste anklager Jacob Dreist. Han bad derfor om lukkede døre i grundlovsforhøret af hensyn til politiets efterforskning.

Foruden bedrageriet til 1,5 million kr. mod den 87-årige sigtes den 18-årige foreløbig også for et svindelnummer mod en 82-årig pensionist i Virum, der blev opsøgt af den falske betjent. Han forsøgte at få den 82-årige til at overføre 250.000 kr. til en ukendt konto. Det nægtede den 82-årige, men han indvilgede i, at overføre 2000 kr.

Den 18-årige erkendte også de faktiske omstændigheder ved svindel-nummeret, der skete 12. oktober, men nægtede sig formelt skyldig, fordi der kun var tale om et forsøg.

'Utrolig groft'

- Du går i gang med det her vel vidende, at du har fået ni måneders fængsel for noget tilsvarende, som du snart skal ind og afsone. Du har fået en lærestreg - og desuagtet fortsætter du. Det er utrolig groft, så der er ingen vej uden om, at du bliver varetægtsfængslet, sagde dommeren til den 18-.årige.

Han sad iført en sort kasket og sort vindjakke med grå hætte - og protesterede ikke mod en varetægtsfængsling. Dommeren afviste også at give den 18-årige navneforbud på grund af sagens karakter og fordi han tilstod.

Han blev anholdt efter en hurtig efterforskning hos Nordsjællands Politi, som fik en serie af henvendelser samme dag om den falske politimand.

Det lykkedes at spore ham til den 87-åriges adresse i Virum, hvor han igen var på besøg. Han blev omgående anholdt.

- Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskning har været så effektiv, og at det på kort tid er lykkedes os at foretage anholdelse i sagen, så vi kan få stoppet den formodede gerningsmand i at udføre den her form for bedrageri, som jeg vil betegne som værende af grov karakter, sagde politikommissær Henrik Sejer efter anholdelsen.

- Ifølge vores oplysninger har den formodede gerningsmand også forsøgt sig flere andre steder de seneste dage, så vi har en formodning om, at flere tilfælde af bedrageri enten allerede har eller kunne have fundet sted, hvis ikke vi havde fundet frem til den nu anholdte, sagde Henrik Sejer.

9. januar i år blev den 18-årige anholdt hos en ældre mand i Herlev, hvor han havde narret dankortet fra manden ved at udgive sig for at være politiet. Han havde givet offeret et visitkort fra en ægte politimand, som han havde fået i anden anledning. Men en visitkort kan naturligvis aldrig bruges som legitimation. Den 18-årige havde nået at hævet et større beløb på kortet, som han derefter kom retur med, mens politiet ventede på ham.