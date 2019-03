Falsk fotograf ville ind i lejlighed

En 27-årig mand fra Brabrand ved Aarhus fik mandag klokken 14.50 besøg af en ukendt mand, der ringede på døren til hans lejlighed på Gudrunsvej i Gellerup-parken.

Manden, der ringede på, oplyste, at han var fotograf, og at han skulle tage billeder af lejligheden. Det trick faldt den 27-årige mand dog ikke for. Den 27-årige var nemlig af boligforeningen blevet advaret om, at der havde være lignende episoder, hvor fremgangsmåden havde været den samme. Den 27-årige afviste herefter den tilsyneladende falske fototgraf, som gik videre til næste opgang.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der ikke været tale om en direkte advarsel til beboere udsendt fra en boligforening, men om at beboere i området via facebook og andre sociale medier har berettet om lignende oplevelser og derigennem har advaret andre mod at lukke en falsk fotograf ind i deres lejlighed.



”Fotografen” beskrives som: