Falsk narkobetjent tiltalt for voldtægt: Kimede kvinden ned bagefter

En 26-årig bankansat sad torsdag på anklagebænken i Københavns Byret. Han er tiltalt for voldtægt og for at have udgivet sig for at være narkobetjent

En 26-årig mand, som er tiltalt for voldtægt af en ung kvinde, skulle torsdag formiddag afgive forklaring i Københavns Byret. Han var pænt klædt i et lyst jakkesæt, og på tilhørerpladserne sad hans familie og kæreste.

Anklageskriftet mod den 26-årige bankansatte er omfattende. Han er ikke bare tiltalt for voldtægten, som ifølge anklagemyndigheden fandt sted i en lejlighed i København om natten 4. maj 2019.

Han er også tiltalt for at have udgivet sig for at være politibetjent ved episoden, samt at have ringet til kvinden 16 gange efterfølgende, hvor han har eller har haft til hensigt at udgive sig for at være politibetjent.

Se også: Ung kvinde stoppet på gaden: Voldtaget af falsk narko-betjent

Ifølge anklagemyndigheden standsede manden den forurettede på gaden om natten 4. maj, hvor han udgav sig for at være narkobetjent.

Han sagde, at han ville tjekke, om hun var i besiddelse af narkotika, og fandt ved gennemsyn af hendes taske en pose, som han påstod indeholdt narko.

Herefter ransagede han kvindens lejlighed. Her bad han hende tage tøjet af, hvis hun ville undgå at skulle med på stationen, hvorefter han lagde sig oven på hende, voldtog hende og tvang hende til at give sig oralsex.

Efter selve episoden har den tiltalte ifølge anklagemyndigheden ringet til forurettede hele 16 gange.

Han nægter sig skyldig i samtlige forhold.

Skændtes med kæresten

Den 26-årige mand forklarede i retten, at han tilfældigt stødte på kvinden, da han var på vej hjem fra en bytur med vennerne.

De faldt i snak, og efter omtrent ti minutter blev de enige om at tage en taxa fra Gothersgade og hjem til kvindens lejlighed i Borgergade, til trods for at både tiltalte og forurettede havde en kæreste på det pågældende tidspunkt.

- Min kæreste og jeg havde skændtes op til aftenen, så jeg tænkte, at det kunne være lige meget, sagde den tiltalte.

Han forklarede i retten, at forurettede i lejligheden gav ham et glas vand, som han fik det dårligt af at drikke. Ikke desto mindre lagde de sig i sengen og lagde begge to op til, at de skulle have sex.

Den 26-årige forklarede, at han dog ikke kunne få rejsning, og han beskrev hele episoden som 'akavet' og 'pinlig'. Han lånte derfor badeværelset, hvor han vaskede sig, og forlod kort efter lejliheden.

Anklager Elise Eilersen henledte i den forbindelse rettens opmærksomhed på, at politiets retsgenetiker havde fundet sædrester fra den tiltalte seks forskellige steder på et håndklæde i den forurettedes lejlighed.

Det havde den tiltalte ingen forklaring på.

Helt absurd

Trods den akavede situation, som ifølge tiltaltes forklaring havde udspillet sig, udvekslede de to navne og telefonnumre, da han forlod lejligheden.

Han forklarede, at han havde ringet til forurettede en enkelt gang for at bede hende om ikke at kontakte ham, i tilfælde af at han var i selskab med sin kæreste.

Herefter havde han dog flere gange kontaktet kvinden, fordi han fandt hende interessant, sagde han i retten.

Til anklagerens spørgsmål om, hvorvidt den tiltalte på noget tidspunkt havde udgivet sig for at være politimand eller havde nævnt politiet over for den forurettede, svarede han nægtende.

- Det er helt absurd. Jeg er bankansat og har været det i tre og et halvt år. Jeg er glad for mit arbejde. Jeg har aldrig ønsket at være politimand, og jeg har aldrig udgivet mig for at være det, sagde han.

Virkede forvirret

Den forurettede kvinde afgav sin forklaring for lukkede døre.

Forurettedes bofælle og dennes ven var begge indkaldt som vidner. De bekræftede, at de var kommet hjem fra byen om natten og havde mødt forurettede i lejligheden, hvor hun havde tårer i øjnene og virkede forvirret.

Ingen af dem så tiltalte i lejligheden, fordi forurettede bad dem om ikke at gå ind på hendes værelse.

Forurettedes bofælle og forurettedes kæreste, som også var indkaldt som vidne, bekræftede begge at have været til stede under nogle af de i anklageskriftet nævnte 16 opkald. De havde begge oplevet, at personen i den anden ende udgav sig for at være politimand.

Ved retsmødets begyndelse forklarede anklager Elise Eilersen, at der ikke var fundet spor efter voldtægt på den forurettede ved den retslægelige undersøgelse.

Der ventes dom i sagen fredag.