Falsk narkobetjent voldtog kvinde: Her er dommen

En 26-årig bankansat er dømt for voldtægt og for at have udgivet sig for at være narkobetjent. Han fik to års ubetinget fængsel

En 26-årig bankansat blev fredag idømt to års ubetinget fængsel for en voldtægt begået om natten 4. maj 2019 i en lejlighed på Borgergade i indre København.

Manden var anklaget for at have standset en ung kvinde under det påskud, at han var narkobetjent og skulle visitere hende. Da han i hendes taske ifølge anklageskriftet fandt en pose, som han påstod indeholdt narko, ville han ransage hendes lejlighed.

Her bad han hende tage alt sit tøj af, hvorefter han voldtog hende og tvang hende til at give sig oralsex.

Mandens forsvarer, Karoline Døssing Normann, oplyser efter fredagens retsmøde, at hendes klient blev frifundet for vold og trusler om vold i forbindelse med voldtægten, men dømt for at have udøvet anden ulovlig tvang, fordi han truede den forurettede kvinde med, at han ville tage hende med på politistationen, hvis hun ikke adlød.

I en periode efter voldtægten kontaktede manden ifølge anklageskriftet kvinden hele 16 gange på telefon, hvor han udgav sig for eller havde til hensigt at udgive sig for at komme fra politiet.

Også dette forhold indgik i dommen.

- Der blev lagt vægt på, at to vidner fortalte, at hun blev kontaktet af en person, som sagde, at han var fra politiet, siger forsvarer Karoline Døssing Normann.

Anklageren procederede for en straf på ikke under tre og et halvt års fængsel, mens forsvareren mente, at hvis han skulle dømmes, skulle han have mellem seks måneder og et år.

Forsvareren fortæller, at hendes klient ankede dommen på stedet.