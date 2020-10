Falsk politibetjent anholdt

En 18-årig er blevet anholdt for at have udgivet sig for at være politibetjent i Nordsjælland

Manden skulle have franarret en ældre borger for deres NemID-oplysninger ved lade som om, at han var politiet.

Den 18-årige har ifølge politiet i alt fusket sig til over en million kroner fra en ældre borger over de seneste seks måneder.

Ifølge politiet fortalte den anholdte den forurettede, at han efterforskede en sag om økonomisk kriminalitet.

Det gav ham mulighed for at kunne narre den ældre borger, der gav den anholdte adgang til NemID-oplysninger og computer.

Flere anmeldelser

Anholdelsen af den 18-årige foregik klokken 11.55 onsdag efter, at der over flere uger var kommet flere anmeldelser om telefonopkald fra en mand, der udgav sig for at være fra politiet.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskning har været så effektiv, og at det på kort tid er lykkedes os at foretage anholdelse i sagen, så vi kan få stoppet den formodede gerningsmand i at udføre den her form for bedrageri, som jeg vil betegne som værende af grov karakter,' siger politikommissær i Nordsjællands Politi, Henrik Sejer.

Har gjort det før

Det er ikke første gang, at manden er blevet dømt for bedrageri ifølge politiet.

Det er heller ikke beviser, som politiet mangler i sagen, der har gjort flere fund i den anholdtes lejlighed.

'Ifølge vores oplysninger har den formodede gerningsmand også forsøgt sig flere andre steder de seneste dage, så vi har en formodning om, at flere tilfælde af bedrageri enten allerede har eller kunne have fundet sted, hvis ikke vi havde fundet frem til den nu anholdte, siger politikommissær Henrik Sejer.

Nordsjællands Politi forventer, at den 18-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag.