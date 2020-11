Falsk rengøringsmand fængslet for adskillige tyverier

Iført rengøringsuniform har en 28-årig mand ifølge politiet skaffet sig adgang til større virksomheder primært i Østjylland for at stjæle primært elektronik som hans to makkere skulle transportere væk og sælge.

Det er kommet frem i en sag, hvor tre mænd på hhv. 28, 32 og 35 år fredag er blevet varetægtsfængset ved retten i Aarhus. Den 28-årige er sigtet for at begå indbrud i 12 forskellige virksomheder, mens de to andre er sigtet for hæleri.

Der er også blevet fundet 134 sjålne pas hos de anholdte.

Politiet mener, at den 28-årige dels har brugt rengøringsuniformen til uhindret at blive lukket ind i nogle virksomheder, mens han andre steder er kommet ind ved at bryde en dør eller et vindue op.

- Der er, efter vores opfattelse, tale om organiseret kriminalitet, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der under den videre efterforskning vil komme yderligere anholdelser, er politiinspektør Michael Kjeldgaard citeret for at sige i en pressemeddelse fra Østjyllands Politi.

Alle tre blev fængslet i fire uger.