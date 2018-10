Falsk terroroffer fik kæmpe-erstatning: Nu skal hun i fængsel

Hævdede, at hun blev ramt af skud under det store angreb i Paris i november 2015 - alt var fup

De gale islamisters terrorangreb kostede 130 mennesker livet i Paris for snart tre år siden. Hele verden følte med Frankrig.

Men en nu 33-årig kvinde så tragedien som en mulighed for at berige sig selv.

Alexandra Damien stillede sig offentligt frem som et af de overlevende ofre for terrorgruppen, der hævdede at tilhøre Islamisk Stat.

På sociale medier fremviste hun et billede med et påstået skudsår fra et projektil affyret fra en af Kalashnikov-riflerne, som morderne benyttede.

Penge og terapi

Det lykkedes Damien at få 20.000 euro, omkring 150.000 kr, i erstatning fra midler, der efterfølgende blev stillet til rådighed for de overlevende.

Hun forlangte også at få terapi på et hotel i Normandiet, betalt af den franske sammenslutning af terrorofre.

Nu har Alexandra Damien fået en straf på 18 måneders fængsel for bedrageri og falsk forklaring. Heraf skal de seks måneder afsones. Straffen dækker også andre kriminelle forhold, skriver BBC.

Under retssagen bad kvinden grædende om forladelse. Anklageren stemplede hendes motiv som grådighed.

Mandagen efter angrebet samledes parisere i sorg foran blomsterhavet ved cafeen Le Carillon. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

På den blodige fredag aften 13. november 2015 gennemførte tre grupper en stribe angreb med automatvåben og selvmordsbomber. Den mest kendte udåd gik ud over spillestedet Bataclan.

Også Cafeen Le Carillon blev beskudt. Her havde Alexandra Damien haft planer om at tage hen. Hun nåede aldrig frem til stedet, men besluttede sig i stedet for kynisk at slå mønt på situationen.