Falske betjente truede kvinde

Sydøstjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde to falske betjente.

En 52-årig kvinde ringede efter politiet natten til torsdag, efter at to personer ved 01-tiden troppede op på hendes bopæl og hævdede at være politmænd. Da hun lukkede dem ind, truede mændene hende til at udlevere kontanter, hvorefter de flygtede fra stedet.

Kvinden har givet følgende signalementer af de to mistænkte:

Den ene falske betjent beskrives som værende en mand med mellemøstlig udseende, ca. 170-175 cm høj og kraftig af bygning. Han var iført dueblå kortærmet skjorte, mørke bukser, hvide tætsiddende plastichandsker og talte gebrokkent dansk.

Den anden falske betjent var ligeledes en mand med mellemøstlig udseende, 175-180 høj og kraftigt bygget med karseklippet hår. Han var iført dueblå kortærmet skjorte magen til den første betjent, cowboybukser, hvide tætsiddende plastichandsker og talte også gebrokkent dansk.

Politiet efterlyser vidner, der har set noget mellem 00.30 og klokken 01.00 i området omkring Devantiersvej i Fredericia natten til torsdag. Man kan ringe med oplysninger på tlf. 114.