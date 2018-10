Falske mails fra Danske Bank brugt til million-svindel: Brød ind i netbanken

Tre rumænere og en pakistaner er ifølge politiet hovedmændene i et kriminelt netværk kaldet ’Dracula’, der står bag bordeldrift med udenlandske kvinder i København og udspekulerede databedragerier med såkaldte ’phishingmails’.

De falske mails så ud til at komme fra Danske Bank og blev sendt til flere virksomheder, hvor medarbejdere blev lokket til at indtaste log-in oplysninger til netbanken.

Derefter brugte en 47-årig herboende rumæner, ifølge tiltalen, oplysningerne til at skaffe sig adgang til netbanken for at overføre penge til sin egen konto. Politiet mener, han arbejdede sammen med flere medgerningsmænd, som politiet ikke har kunnet identificere.

Kroatisk firma narret

To overførsler på hver 1,1 million kr. nåede dog at blive stoppet af banken. I et tredje tilfælde mistede et kroatisk selskab i Zagreb godt 1,8 millioner kr., som selskabet overførte til rumænerens konto i den tro, at beløbet var et sidste afdrag på en gæld til et engelsk selskab.

Fidusen lykkedes fordi rumæneren, ifølge tiltalen, sendte syv falske mails og en falsk fax til det kroatiske firma fra to navngivne medarbejdere i det engelske selskab.

Han ringede også og udgav sig for at være medarbejder i det engelske selskab og oplyste, at det havde skiftet kontonummer og at pengene skulle overføres til det ny kontonummer - som imidlertid var rumænerens eget.

Politiet efterforsker fortsat ’Dracula-netværket’ for flere andre forhold af dokumentfalsk og bedrageri, som der bliver rejst tiltale for senere.

I Sverige efterforskes en udløber af sagen, hvor en rumæner sigtes for at have produceret falske ID-dokumenter til udviste kriminelle fortrinsvis fra Rumænien.

De dømte og udviste personer har kunnet rejse retur til Danmark og Sverige under nye identiteter for at begå ny kriminalitet, mener politiet.

Inden de formodede bagmænd blev anholdt i maj, havde politiet fået dømt og udvist cirka 30 personer, der kunne relateres til ’Dracula-netværket’.

Det var indbrudsafsnittet hos Københavns politi, der kom på sporet af det kriminelle netværk, og som har optrevlet sagen.

Rumænske kvinder arbejdede for netværket 'Dracula' og betalte store beløb til bagmændene. Billedet er fra en anden sag med en 21-årig rumænsk prostitueret. Foto: Benjamin Kürstein

Drev fire bordeller

Netværket stod, ifølge tiltalen, bag omfattende bordeldrift fra en restaurant på Frederiksberg og tre lejligheder i København og Rødovre, hvor bagmændenes samlede fortjeneste var små fire millioner kr.

På Frederiksberg boede i snit seks prostituerede kvinder på adressen, som hver betalte den 47-årige rumæner og en 50-årig rumæner 500 kr. om dagen for kost og logi, telefon, rengøring og prostitutionsannoncer på Escortguide.dk.

Fortjenesten på Frederiksberg-bordellet er opgjort til 729.000 kr.

Frem kvinder blev installeret i en lejlighed på Frederiksborgvej, og de betalte også hver 500 kr. om dagen. En 46-årig rumæner fik forleden fire måneders fængsel ved retten på Frederiksberg i en tilståelsessag for at have medvirken til driften af bordellet på Frederiksborgvej.

Den tiltalte 36-årige pakistaner stod, ifølge tiltalen, for driften af to bordeller på Jyllingevej i Rødovre og Solitudevej i København, hvor mindst seks kvinder arbejdede ad gangen.

De betalte hver 800 kr. om dagen i ’husleje’, og det skaffede pakistaneren en ulovlig indtægt på knapt 3,1 million kr., lyder anklageskriftet. Han fik hjælp af den 47-årige rumæner, der stod for arbejdet med at indrykke annoncer på Escortguide.dk.

Den 47-årige er i øvrigt tiltalt for bedrageri ved at have leaset en Opel Insigna til 200.000 kr., som han kørte til Rumænien og efterlod i en aflåst garage.