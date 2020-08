Politiet advarer om hårde straffe for falskmønteri

Der er falske penge i omløb i Esbjerg.

Det oplyser Syd og Sønderjyllands Politi på Twitter.

En falsk 1000 krone seddel er ifølge politiet dukket op i det esbjergensiske natteliv.

Politiet advarer om, at der er en meget hård straf for at forfalske penge.

- Strafferammen for falskmønteri er på 12 års fængsel, oplyser politiet.

Politiet oplyser, at man ved at holde en pengeseddel op mod lyset kan se, om sedlen er ægte eller falsk. Den ægte seddel er forsynet med et vandmærke og en 'skjult' tråd.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra vagtchefen hos Syd og Sønderjyllands Politi.

Opdateres