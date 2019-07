Falske politifolk i aktion: Mistede en halv million kroner

Vestegnens Politi har anholdt to mænd, som er mistænkt for at have franarret en ældre dame i Herlev over 500.000 kr. ved at udgive sig for politifolk.

De to mænd på 19 og 20 år havde følge sigtelsen mod dem udgivet sig for at være politifolk og påstået, at de ville hjælpe den ældre dame i forbindelse med, at nogen havde forsøgt at hacke hendes bankkonto.

Mændene lænsede i stedet damens bankkonto for de mange penge.

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby siger til Ekstra Bkladet, at svindlen menes at være foregået over flere gange inden for de sidste par uger.

Mændene har ikke nøjedes med at svindle kvinden pr telefon, som det er set talrige gange tidligere, hvor svindlere har udgivet sig for at være politi- eller bankpersonale og har udbedt sig personoplysninger, så de kunne lænse folks konti.

I dette tilfælde har de fysisk været hos den ældre dame.

Sagen blev anmeldt til Københavns Vestegns Politi i mandags og efter et kort, men intensivt efterforskningsforløb, lykkedes det politiet at identificere de to mistænkte, og de blev anholdt i går eftermiddags.

- Hvordan afslørede I, hvem de mænd var?

- Det var godt gammeldags politiarbejde, og det er så dejligt, når det lykkedes, siger en tilfreds Charlotte Skovby.

De to unge skal fremstilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling i formiddag.

Charlotte Skovby ønsker ikke at gå i yderligere detaljer med sagen, da politiet forventer, at grundlovsforhøret vil foregå bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Men politiet understreger, at borgerne generelt bør være meget skeptiske, hvis nogen henvender sig i forbindelse med økonomiske spørgsmål og udgiver sig for at være politi.

Hvis du som borger er i tvivl, om det er en politiansat, der henvender sig, skal du altid bede om legitimation, og du kan altid ringe til politiet på 114 for at tjekke om personen over for dig er politiansat, skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelse.