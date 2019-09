Falske politifolk narrede et livs opsparing fra tre pensionister

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I LYNGBY, EKSTRA BLADET: Tre ustraffede 18-årige gymnasieelever, der med dommer Ulrik Finn Jørgensens ord agerede som ’nyttige idioter, der udførte det grove arbejde’ for flere bagmænd, fik tirsdag fængselsdomme ved Retten i Lyngby for deres medvirken i en udspekuleret og kynisk svindel.

Den gik ud over tre ældre og svage pensionister i Værløse og Brøndby Strand, som mistede deres livs opsparinger, da de blev opsøgt af falske betjente fra bagmandspolitiet, der overtalte dem til at udlevere deres Nem-ID eller overføre penge til køb af guldbarrer hos en københavnsk guldhandler.

Politiet mener, der var seks unge mænd om svindlen. Nu er i alt fire dømt i tilståelsessager, mens to formodede hovedmænd, der nægter sig skyldige, venter på at komme for retten.

Svindlerne fandt navnene på de ’nemme’ ofre via en ansat i et firma, der bragte mad ud til pensionisterne.

’Hemmelig politioperation’

Svindlen gik ud på at narre de gamle autoritetstro mennesker til at købe guldbarrer for deres opsparede penge som led i en hemmelig politioperation som bagmandspolitiet stod for.

To af de 18-årige fik seks måneders fængsel for medvirken i et svindelforhold, men kun 60 dage skal afsones, mens den tredje 18-årige, der blev dømt for to svindel-forhold, fik otte måneders fængsel, hvor igen kun 60 dage skal afsones.

Alle blev også idømt 100 timers samfundstjeneste. De dømte tog betænkningstid. De blev også dømt til at betale store erstatninger til ofrene.

I april blev en af hovedmændene, 22, der var med til at orkestrere alle tre svindelnumre, idømt et år og to måneders fængsel, men kun de to måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget.

Det første svindelnummer gik ud over en 77-årig mand, der i december 2018 blev overtalt af falske betjente fra bagmandspolitiet til at købe guldbarrer for godt 95.000 kr., som han afleverede til en falsk betjent ’under uret’ på Københavns Hovedbanegård.

Mødtes på bænk ved Svanemøllen

En 78-årig kvinde var næste offer. Hun blev overtalt af ’betjentene’ til at oprette et NEM-ID, hvorefter hun tre gange købte guldbarrer for samlet 1.034.414 kr. hos en københavnsk guldhandler.

Guldbarrerne afleverede hun til en af de 18-årige på en bænk ved Svanemøllen Station. Han fik 16.000 kr. af bagmændene for at hente guldet, og det var også ham, der hentede guldbarrerne fra den 77-årige på Hovedbanegården.

Sidste offer var en 95-årig kvinde, der fik hjælp af en 18-årig ’tekniker’ fra ’myndighederne’ til at overføre 442.000 kr. til guldhandleren i København.

Han fik besked på at levere guldbarrerne til hendes lejlighed, men da det skete en halv time senere ventede politiet på svindlerne. Ekstra Bladet erfarer, at det var guldhandleren, der fattede mistanke, og alarmerede politiet om den mystiske handel.

Svindlerne var bange: Rockere spøgte i kulissen

De tre dømte gymnasieelever blev lokket af nemme penge, men følte sig også presset og truet til at medvirke til svindlen. Det forklarede de alle i Lyngby Ret, hvor ukendte bagmænd fra en rockerbande spøgte i kulissen.

– Jeg var skræmt og meget presset. Jeg fik besked på, at der stod en bande bag, fortalte den ene 18-årige, der lige havde fået kørekort og blev chauffør for svindlerne, da de narrede 442.000 kr. fra en 95-årig kvinde.

Han blev lovet 20.000 kr. for sin rolle, men da det gik op for ham, at offeret var en ældre dame, syntes han, det var ’rædselsfuldt og uværdigt’. Han turde bare ikke køre sin vej.

– Jeg var bange for truslerne om rockere, hvis det gik i fisk, og jeg kom til at skylde dem en halv million kr., sagde den 18-årige.

– Jeg kunne ikke bakke ud

En anden 18-årig, der agerede ’tekniker’ hos den 95-årige og hjalp hende med at overføre de mange penge til en guldhandler, turde heller ikke andet end at makke ret: – Jeg fik at vide, jeg ikke kunne bakke ud. Jeg var bange for, at de ville opsøge min mor eller mig, forklarede han i retten.

Ifølge hans forsvarer, advokat Bjørn Lund Hansen, blev den 18-årige ’snydt’ til at deltage i svindlen og han blev truet til at fortsætte med at deltage. Til gengæld lagde han alle kortene på bordet hos politiet, da han blev anholdt.

Den tredje 18-årige, en høj, ranglet, lyshåret, der fik besked på at han skulle agere politimand, når han hentede poserne med guldbarer hos en 77-årig mand på Hovedbanegården og hos en 78-årig kvinde på en bænk ved Svanemøllen Station, følte sig også presset og bange. – Jeg fik at vide, at det fik store konsekvenser, hvis jeg ikke gennemførte det eller gik til politiet, sagde han i retten.