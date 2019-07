Familie afleverede hund på pensionat minutter før dødsulykke

Arbejdet på letbanen har stået på i tre år, og ifølge lokale beboere var det kun et spørgsmål om tid, før en ulykke ville ske på grund af manglende sikkerhed. Video: Ernst van Norde

Den unge, norske familie, som lørdag formiddag blev halveret, da deres bil kolliderede med et letbanetog, havde netop afleveret deres hund på et pensionat få hundrede meter fra baneoverskæringen, da ulykken skete.

Det fortæller pensionat-ejer Line Ostenfeldt, som tog imod den norske familie kort før klokken 11 lørdag.

Dræbtes familie hastet til Danmark

- De var, som man jo er, når man er på ferie og skal opleve noget. De var glade og tilpasse. Der var ikke noget unormalt at mærke, og de skulle bare ud og have en god dag i regnvejret og ville have passet deres hund imens, siger Line Ostenfeldt til Ekstra Bladet.

Det var egentlig kun i nogle timer, at den norske familie skulle have passet hunden - en kleiner münsterländer. Hele familien steg ud af bilen og hilste på Line Ostenfeldt. Planen var, at de senere samme eftermiddag ville hente hunden igen.

I stedet nåede familien ikke meget længere end et par hundrede meter længere nede ad vejen, før deres liv blev ændret for altid. Familiens 34-årige far døde sammen med sin syvårige søn, mens den 32-årige mor og en seksårig datter nu ligger indlagt på hospitalet efter den voldsomme ulykke. De er uden for livsfare.

Allerede kort efter ulykken anede Line Ostenfeldt, at der muligvis var tale om den norske familie, hun kort forinden havde sendt glade afsted fra hundepensionatet.

Lørdag aften blev det bekræftet efter en snak med politiet.

- Jeg må indrømme, at der blevet brugt en del kleenex siden. Vi er meget berørte af det, der er sket. Det her er så skrækkeligt. Det havde også været forfærdeligt, hvis det var nogen fra lokalområdet, men der er tale om en familie, som er på ferie helt oppe fra Norge. De er langt væk hjemmefra og er her for at hygge sig, og så sker sådan noget, siger Line Ostenfeldt, som i dag har været på ulykkesstedet for at lægge blomster.

Flere andre fra lokalområdet besøgte søndag ulykkesstedet, hvor den norske familie blev ramt. Her er det Christina Uttrup og de tre børn, Liva tre år, Cecilie 14 år og Caroline 11 år, som lægger blomster i respekt for de afdøde. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tog mine børn med derop, og så tog vi også hunden med, så den kunne få lov at sige farvel. Vi har taget et billede af hunden ved blomsterne, som familien skal have, når de henter den igen.

Ifølge Line Ostenfeldt har hun været i kontakt med pårørende til den norske familie. De har aftalt, at familiens hund skal forblive på pensionatet, indtil de er klar til at hente den igen.

Uheld efter uheld: Mindst 22 ulykker inden familietragedie

Den fatale kollision skete lørdag formiddag kort efter klokken 11 ved en af Grenaa-banens overskæringer på en strækning, der kun havde været aktiv siden april.

Ifølge letbane-direktør Michael Borre er overskæringen et såkaldt sikret anlæg uden bom.

- Dvs. der er en alarmklokke og lys, der advarer om, at der kommer tog. Det er helt efter forskrifterne, forklarede direktøren kort efter ulykken. Ifølge Aarhus Letbane er der intet, der tyder på, at teknikken ved overskæringen ikke har været i orden.

En undersøgelse af politiet i samarbejde med havarikommissionen skal nu klarlægge hændelsesforløbet op til ulykken.