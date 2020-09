Familie beskudt: Hvorfor os?

Forklaringen til familiens fireårige søn er, at nogen har spillet fodbold og knust ruderne i lejligheden på Beatevej i Valby.

I virkeligheden skyldes de knuste ruder, at en ukendt gerningsmand ved 22.30-tiden i aftes affyrede seks skud mod lejligheden.

Projektilerne gik både igennem ruderne til soveværelset, hvor parret, der bor i lejligheden, lå og sov, og det tilstødende køkkenvindue.

- Vi vågner ved, at vores soveværelsesvindue går itu. Jeg hører ikke skud, så min første indskydelse var, at nogen kastede glaskugler ind gennem vinduet, fortæller den 32-årige mand, der ikke ønsker sit navn frem.

Hurtige skud

Han bad sin gravide kæreste blive liggende i sengen, mens han selv kiggede forsigtig ud bag rullegardinet. Herfra kunne han se genboen og flere af naboerne, der var i færd med at alarmere politiet, som hurtigt var talstærkt til stede.

Naboerne kunne berette, at skuddene faldt hurtigt efter hinanden.

Flere skud trængte igennem ruden og ind til lejligheden til den sovende familie. Foto: Kenneth Meyer

Dagen derpå er familien, der har modtaget krisehjælp efter episoden, stadigvæk stærkt rystet. Et spørgsmål presser sig på - hvorfor?

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er den forkerte lejlighed. Vi har ikke nogen relationer til nogen kriminelle overhovedet, og vi har hverken spillegæld eller utroskab - vi er en total kedelig leverpostejs-familie, der begge er akademikere med job i staten, siger den 32-årige.

- Vi håber, at de, der står bag, ved, at vi er uskyldige, så vi ikke skal tænke over, om de kommer igen.

Ikke relation til drabsforsøg

Københavns Politi efterforsker sagen, men kan endnu ikke sige noget om, hvem skuddene var rettet mod.

- Det er nok ikke tilfældigt, der er affyret skud. Men præcist hvem, de omtalte skud var tiltænkt, det er vi stadig ved at undersøge, sagde politiinspektør Dannie Rise, Københavns Politi.

Han kunne dog foreløbigt afvise, at sagen havde noget med drabsforsøget på Amager mandag aften at gøre.

Selvom politiets teknikere har forladt lejligheden, har familien ikke tænkt sig at overnatte på Beatevej i nat.

- Vi sover hos noget familie, lyder det fra den 32-årige, der i øvrigt kan fortælle, at sønnen sov igennem hele hændelsen.