Familie druknede i pool: Hotel frasiger sig ansvaret

Juleaftensdag omkom tre britiske familiemedlemmer i en pool i resortet Club La Costa World nær Malaga. Nu udtaler hotellets sig om årsagen til deres død og understreger, at der ikke var noget galt med hotellets pool.

Se også: Tre turister omkommet i pool

En niårig pige kom i problemer i hotellets pool, hvorefter hendes far og 16-årige bror hoppede i for at hjælpe hende. Det endte med at koste dem alle livet.

Det var børnenes mor, der slog alarm. Efter ulykken blev en efterforskning sat i gang for at fastslå, hvad der havde resulteret i de tre familiemedlemmers død.

Først forklarede Jorge Martin, talsperson for myndighederne, at man havde rettet opmærksomheden mod en pumpe, der rensede vandet i swimmingpoolen, for at se, om der var problemer med pumpens suge-mekanisme.

Ifølge en udtalelse fra CLC World Resorts and Hotels, der ejer resortet, var der ingen anmærkninger til hotellets pool og dens sikkerhed, og hotellet har derfor fået lov til at åbne poolen igen.

Hotellet fortæller i meddelelsen, at deres politi Guardia Civil har foretaget en grundig undersøgelse af poolen, og at der ikke var noget galt med poolens sikkerhed.

Det er derfor hotellets vurdering, at der er tale om en tragisk ulykke.

Familien til de omkomne har ifølge det britiske medie The Telegraph fortalt til spansk politi, at ingen af de tre omkomne kunne svømme.