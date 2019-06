Familie fik grim overraskelse i drabsoffers hjem

Ved du noget om sagen. Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Det skulle have været en smuk afsked, da Kiehn Andersens familie i fredags samledes på kirkegården for at sænke hans urne i jorden til tonerne af 'Du som har tændt millioner af stjerner'.

Drabet indgår nu i en særlig efterforskningsgruppe, der samler efterforskningen af drabet på Kiehn Andersen, branden og drabet i Vemmelev, der blev opdaget søndag morgen, ligesom de også er i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om branden og drabet på Finn Ørsdal i Gundestrup i Odsherred i februar.

For godt to måneder siden sank deres verden i grus, da deres 68-årige far og farfar forsvandt sporløst i forbindelse med en voldsom brand i hans hus på Kalundborgvej i Ruds Vedby. Fem dage senere blev han fundet myrdet i en grusgrav i nærheden. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

Siden da har søsteren Susanne Nielsen og Kiehns søn Jack Andersen jævnligt kørt forbi huset for at mindes, og det gjorde søsteren også efter urnenedsættelsens sammen med Kiehns bror, der bor på Lolland.

Her gik det hurtigt op for hende, at indbrudstyve havde stjålet brorens havetraktor og hækklipper og var brudt ind ad hoveddøren til brandtomten, der er forseglet af politiet.

- Det er simpelthen så grænseoverskridende. Vi havde lige stået til urnenedsættelsen med den fine melodi. Det var ikke den afslutning vi havde håbet på, siger Susanne Nielsen.

Stemmen knækker over.

'Jeg troede ellers, at jeg kunne...', siger hun og sætter sig på havestolen foran hoveddøren. Her hvor Kiehn så ofte sad.

Tramper på folk

To opbrudsmærker i dørkarmen og resten af politiets sporsikring taler deres tydelige spor. Da hun kom i fredags, var der også tydelige fodspor foran døren. De er nu vasket væk af regnen.

Det har været nogle barske uger, og usle tyveknægte var det sidste, de havde brug for.

- Det er ikke på grund af det, de tager. Det er trampen på mennesket. Det er simpelthen så lousy, siger hun.

- Det skulle have været en smuk dag. Og så blev det bare en lortedag, konstaterer Jack Andersen.

De har ikke fået lov til at komme ind i huset endnu af politiet, så de aner ikke, hvad der er stjålet. Men foran døren i fredags lå der en fin, ren 10 øre. Kiehn Andersen var passioneret møntsamler.

De ved, at indbruddet er sket inden for et døgn, for Jack var ude i huset om eftermiddagen dagen forinden.

Familien opfordrer alle, der ved noget om drabssagen eller indbruddet om at kontakte politiet.

Efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen bekræfter, at der har været indbrud.

- Men vi ved ikke, hvornår det er foregået. Det blev anmeldt i fredags.

- Er der taget noget i den forbindelse?

- Vi ved ikke, hvad der fjernet, hvis der er fjernet noget. Det bliver undersøgt nu.

- Hvad tænker du om, at man går ind på et gerningssted på den måde?

- Det er ikke særligt rart for de pårørende at konstatere, at der har været ubudne gæster. Men der er ikke tale om, at vores gerningssted er blevet kompromitteret af det. Vi har afsluttet vores undersøgelser, siger han.