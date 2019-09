Familie i chok efter skuddrab: Det må stoppe nu

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Familie og venner til den 22-årige mand, der søndag aften blev dræbt af skud, samlede sig i dag ved Gildbrovej i Ishøj for at holde et minuts stilhed.

Med flere sortklædte og grædende kvinder i front ankom flokken på næsten hundrede fremmødte i et sørge-optog til gerningsstedet i Ishøj for at mindes den dræbte.

Foto: Stine Tidsvilde

22-årige Tayfun Kara blev dræbt, da ukendte gerningsmænd kort før klokken 21.16 affyrede en byge af skud mod den bil, som han sammen med to kammerater befandt sig i.

22-årig mand dræbt: Politiet søger vidner efter skuddrab

Tayfun, der angiveligt førte bilen, blev hårdt såret og afgik senere ved døden, mens de to andre passagerer slap med mindre skader.

Politiet betragter episoden som et opgør i det kriminelle miljø, men ifølge den dræbtes grandonkel tager familien stærkt afstand fra, at den 22-årige skulle bevæge sig i de forkerte kredse.

- Tayfun var uskyldig og var ikke indblandet i noget kriminelt. Han har sit eget transportfirma, kommer fra en god familie og var elsket af alle. Der er ikke nogen, der kender ham her i byen, som kan sige noget negativt om han, siger grandonklen Özkan Ekiz til Ekstra Bladet.

Politiet fik en anmeldelse om skyderi søndag aften klokken 21.16. Foto: Kenneth Meyer

Samme budskab kommer fra flere af de fremmødte, som Ekstra Bladet taler med mandag eftermiddag. Herunder Tayfun Karas far.

- Det her er sket for ingenting. Min søn har intet gjort forkert, siger han.

I stilhed betragter de fremmødte stedet, hvor den 22-årige mistede livet. Asfalten er markeret med buketter, der bliver lagt af flere af de sortklædte, grædende kvinder.

Foto: Stine Tidsvilde

Fælles for de fremmødte er, at drabet på den 22-årige nu har efterladt boligområdet syd for København i utryghed.

- Det her handler ikke bare om Tayfun. Det handler om, at der skal gøres noget nu. Der skal gribes ind nu, så uskyldige ikke dør på den her måde. Det er lige meget, om det er Ali eller Peter, der bliver ramt. Det skal bare ikke kunne ske.

Voldsom video florerer efter skuddrab

- Derfor har vi samlet det her optog for at sætte fokus på, at nu må det stoppe, siger Özkan Ekiz.

Ifølge grandonklen er familien i chok.

- Hans forældre er ødelagte. Vi kan ikke tro, at det her er sket, siger Özkan Ekiz.

En voldsom video, der angiveligt viser skudepisoden i Ishøj søndag aften, bliver lige nu delt på de sociale medier.

På videoen ses en hætteklædt person affyre et våben mod en mørk bil, der holder på tværs af en vej. Personen sigter særligt mod bilens førersæde og forruden på bilen.

Foto: Kenneth Meyer

Det er ikke muligt at se, hvem der sidder i bilen, men på optagelsen kan man høre flere skud blive affyret af den hætteklædte person, der har en medgerningsmand ved sin side.

Ifølge flere kilder til Ekstra Bladet viser videoen søndagens skudepisode, hvor en blev dræbt og to såret, da ukendte gerningsmænd åbnede ild ved Gildbrovej i Ishøj.

En person død af skud

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er opmærksomme på videoen, og at den nu indgår i deres efterforskning.

Videoen viser også, hvordan gerningsmændene efter at have affyret skuddene løber over til en lys bil, som kører dem fra stedet i høj fart.

Politiet var søndag aften massivt til stede ved gerningsstedet, der blev afspærret og bevogtet af stærkt bevæbnede betjente.