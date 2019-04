Tidligere på dagen skabte uheldet trafikkaos på Hobrovej i Randers NV, og trafikken stod stillle.

- Så vidt jeg er orienteret, er en læge-helikopter ved at lande på nuværende tidspunkt. Så det tyder på, at det er rimeligt alvorligt, oplyste vagtchefen fra Østjyllands politi kort efter ulykken til Ekstra Bladet.

Trafikken glider nu igen, men politiet arbejder videre på hovedvejen, hvor ulykken skete.

4 tilskadekomne

Vagtchef Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi fortæller, at der var tale om et frontalt sammenstød mellem en porsche og en suzuki. I suzukien kørte en familie bestående af mor, far og et barn på omkring et år.

- Mor og barn er stabile og er umiddelbart uden for livsfare, mens manden, der kørte bilen, endnu er i kritisk tilstand. Føreren af porschen er til skadestuetjek, oplyser vagtchefen.

De pårørende er på vej ud til de tilakdekomne.