Familie i sorg:- Jeg har mistet min søn

Efter gårsdagens drab i Gladsaxe, hvor en 47-årig mand var offer, sidder familien nu tilbage i dyb sorg. Den dræbte efterlader sig blandt andre en teenagesøn.

- Jeg mister min søn, og hans søn mister sin far, siger den dræbtes mor til Ekstra Bladet.

- Hans eneste brøde var, at han var glad for den her pige, og at han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fortæller hun med sorgfyldt stemme.

Manden blev dræbt i et hus i Gladsaxe fredag morgen ved 07-tiden. Han var sammen med sin nye kæreste, da hendes 42-årige eks-kæreste mødte op og ifølge sigtelsen skød den 47-årige.

Senere samme dag meldte politiet ud, at de mener, der er tale om et jalousidrab. Ved et grundlovsforhør holdt fredag blev eks-kæresten varetægtsfængslet. Han nægter drab, men erkender vold med døden til følge.

Den dræbtes mor fortæller, at hendes søn har kendt kvinden i godt tyve år:

- De er ungdomsvenner. De har gået i skole sammen og har holdt bekendtskabet ved lige. Gennem de sidste par måneder har det så udviklet sig uden, at jeg ved ret meget i detaljer, fortæller moren.

Den dræbte var faglærer på et erhvervsuddannelsescenter. Desuden var han passioneret løber i sin fritid, oplyser hans mor.

- Jeg kendte ikke så meget til forholdet. Jeg ved, at hun havde nogle problemer med eks-kæresten.

Moren fortæller, at hendes søn havde aftalt at besøge kvinden torsdag.

Han valgte at overnatte, og næste morgen låste eks-kæresten sig ind i huset.

Den nu fængslede er professionel soldat. Den 47-årige offer blev dræbt med en af Forsvarets Neuhausen-pistoler.

- En af de tanker, der melder sig er, hvad nu hvis der havde været en lille ting, der havde gjort, at min søn ikke var taget derhen alligevel. Hvis bilen var punkteret. Eller var taget tidligt af sted fra huset. Eller noget helt andet. Det er så uvirkeligt, det der er sket.

Den dræbtes mor siger som reaktion på, at et af Forsvaret våben er blevet anvendt:

- Jeg tænker på, om det kunne have været undgået, hvis han ikke havde haft mulighed for at tage det våben med hjem.

- Det er fuldstændigt uretfærdigt, at det er gået ud over min søn. Det er ufatteligt, fortæller moren.