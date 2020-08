Familie i trafikuheld: Spor var spærret af helikopter

En familie var søndag formiddag involveret i et solouheld på Rute 26 Århusvej nær Viborg. To spor var spærret i nordvestlig retning mod Viborg

En familie bestående af to voksne og to børn har søndag formiddag været involveret i et solouheld på Rute 26 Århusvej nær Viborg, hvor de kørte gennem et autoværn og ned ad en skrænt.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Familiens tilstand er ikke alvorlig, men de er alle sammen blevet kørt til tjek på Viborg Sygehus, hvilket er almindelig procedure, siger vagtchefen.

Helikopter spærrede vejen

To spor i retning mod Viborg var tidligere spærret, og derfor blev trafikanter ledt ad en anden rute for at komme forbi.

- Der holder en helikopter, som spærrer vejen i den retning. Vi ved ikke endnu, om den kommer til at blive taget i brug, sagde Jens Claumarch.

- I den anden retning kan man passere forsigtigt.

Vagtchefen oplyser klokken 12.35 til Ekstra Bladet, at helikopteren har forladt stedet, og at der nu igen er åbent for trafik.

- Trafikken kører normalt igen derude, siger Jens Claumarch.