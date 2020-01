Familie i uheld på motorvej

E45 Nordjyske Motorvej var spærret i nordgående retning efter et uheld lørdag aften

Der har lørdag aften været et uheld på E45 Nordjyske Motorvej.

Vejen var efterfølgende spærret i nordgående retning ved Aalborg S som følge af uheldet.

På Twitter oplyser Nordjyllands Politi, at der var tale om et solouheld, hvor en personbil var skredet ud og havde ramt autoværnet i midten af vejen.

De oplyser desuden, at der var tale om en familie med en far, en mor og to børn i autostole, som alle havde sikkerhedssele på. Der var ingen tilskadekomst ved uheldet.

Vejen blev kort før klokken 20 åbnet igen.

- Der er ryddet op nu, og der er ikke nogen tilskadekomne.

- Det var en familie med to mindre børn på et år og tre år, men alle er uskadte.

- De skred ud, og så ramte de autoværnet. Om det er på grund af glatføre, det ved vi ikke, men det var et solouheld og bliver behandlet sådan, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Høirup Kristensen.