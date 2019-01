Familie kom hjem fra ferie: Men mand i kørestol var flyttet ind og havde skiftet låsen

En familie fra Cobb County i den amerikanske stat Georgia fik sig lidt af en overraskelse, da de onsdag kom hjem fra ferie og ikke kunne låse døren op.

Det skriver blandt andre USA Today.

Kvinden, Janice Henson, fortæller til WSB-TV, at en mand i kørestol åbnede døren, da de bankede på. Han fortalte dem, at det var ham, der ejede huset, og sagde desuden, at han havde en pistol, og at de skulle gå.

Politiet blev tilkaldt, og da de ankom til den besynderlige scene, fik også de at vide, at han ville skyde dem, siger det lokale politi ifølge USA Today.

Det udviklede sig til en fem timer lang episode, som kulminerede med, at politiet til sidst sparkede døren ind og brugte en robot til at finde manden, der senere er blevet identificeret som den 26-årige kørestolsbruger Nathan Jacob Nuckols. Politiet fandt ingen våben på ham eller noget sted i huset, han havde 'besat'.

- Han efterlod også sedler, hvor han takkede os for at lade ham bo der, og at det var hans hus nu. Han havde fjernet alle billederne og tømt skufferne. Han havde været i gang med at gøre huset til sit eget, fortæller Janice Henson.

Ifølge politirapporten er den 26-årige blevet sigtet for blandt andet indbrud, terrorist-handlinger og trusler.