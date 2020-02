Familie slap heldigt fra sammenstød med lastbil

- Det er heldigt, at det ikke gik værre.

Det konstaterer vagtchef Rene Pagh fra Midt- og Vestjyllands Politi, efter at en lastbil og en lille personbil onsdag aften kolliderede med hinanden.

Uheldet skete på Ulvedalsvej i den lille by Skre i Midtjylland.

- De foreløbige undersøgelser viser, at personbilen kørte mod vest. Det samme gjorde lastbilen. På et tidspunkt viste personbilen af til højre, men drejede i stedet til venstre. Bilen blev herefter ramt af lastbilen, oplyser vagtchefen.

I personbilen befandt der sig ifølge politiet en mor med hendes børn.

- Der er ikke sket nogen alvorlig personskade. Og det må man kalde heldigt, når en bil kolliderer med et så tungt køretøj som en lastbil. Familien blev for en sikkerheds skyld kørt til et tjek på hospitalet, oplyser Rene Pagh til Ekstra Badet.