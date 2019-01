Familie til kidnappet millonærkone: Vi har modtaget en besked

For otte dage siden modtog familien Hagen en besked fra kidnapperne. Det oplyste familiens advokat, Svein Holden, på et pressemøde torsdag.

- Onsdag 16. januar modtog familien en besked fra de mennesker, som hævder, at de har kidnappet Anne-Elisabeth Hagen.

- Vi har undersøgt denne besked nøje sammen med politiet og vurderet, det er rigtigt at gå ud i medierne og fortælle om den, og at den er modtaget på den digitale platform, som vi tidligere har modtaget beskeder på. Beskeden er ikke et livstegn, den er heller ikke et bevis på, at afsenderen har Anne-Elisabeth i dag, sagde Svein Holden.

Den norske advokat ville ikke gå i detaljer med, hvad der helt præcis stod i beskeden. Ligesom han ikke ville ud med, hvilken digital platform kidnapperne bruger til at kommunikere med Anne-Elisabeth Hagens familie.

- På vegne af familien vil jeg formidle, at vi synes det er positivt, at vi er blevet kontaktet, fortalte Svein Holden.

Advokaten, familien og norsk politi ser den nye besked som et tegn på at den kidnappede millonærfrue stadig lever.

- Vi oplever det som et tydeligt tegn på at Anne-Elisabeth er i live, og at hendes familie kan få hende hjem igen. Vi ønsker midlertidig at komme i bedre kontakt med dem, som har hende, så vi kan starte en god og tryg proces til at få hende hjem igen i god behold, sagde advokaten.

Det sidste helt sikre livstegn familien har modtaget fra 68-årige Anne-Elisabeth Hagen var et telefonopkald med et familiemedlem. Samtalen fandt sted klokken 9.14, hvilket var samme dag, som hun forsvandt fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober.

De norske myndigheder afslørede onsdag den 9. januar, at de efterforsker en sag om bortførelsen af Anne-Elisabeth Hagen.

Hun er gift med milliardæren Tom Hagen, som er en af Norges rigeste med en anslået formue på 1,3 milliarder danske kroner.

Ifølge politiet er der fremsat alvorlige trusler og krav om løsepenge i form af kryptovalutaen monero.

