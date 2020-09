'Familie ville dø': Far tiltalt for at voldtage lille søn

En 43-årig mand er fra mandag tiltalt i nævningesag om flere års seksuelt misbrug af og trusler om død og ulykke over for mindreårig søn

En 43-årig varetægtsfængslet mand fra Sjælland vil fra mandag i Retten i Glostrup blive konfronteret med en række tiltaler i en usædvanligt grov sag om seksuelt misbrug og voldtægt af sin mindreårige søn.

Drengen er nu ti år gammel, men en del af overgrebene skal ifølge anklageskriftet have udspillet sig tilbage i foråret 2013.

På det tidspunkt var han fire år, og efter politiets opfattelse fortsatte det seksuelle misbrug af sønnen frem til to måneder før drengens otteårs fødselsdag.

Samvær med søn

Rasmus Kim Petersen, senioranklager hos Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser, at manden nægter sig skyldig i alle otte anklagepunkter. Der er afsat seks retsdage til nævningesagen i Retten i Glostrup, og dommen ventes at falde efter månedens udgang.

- Der er indkaldt en del vidner. Det drejer sig blandt andet om familiemedlemmer samt pædagoger og lærere og andre, som han haft forbindelse med den tiltalte og drengen, siger Rasmus Kim Petersen.

Han oplyser, at drengens mor ikke har haft nogen viden om, hvad der foregik. Hun har med anklagerens ord 'aldrig boet sammen med' den nu tiltalte mand. De har gennem drengens liv delt samværet med ham mellem sig.

Far viste pornofilm

Sønnen stiller ikke op selv. Politiets videoafhøringer af ham vil blive afspillet i retten.

Den midaldrende mand er tiltalt for blandt andet flere tilfælde af voldtægt i form af anale samlejer med sin søn igennem en periode på fem år og helt tilbage til marts 2013.

Han er desuden tiltalt for en række seksuelle overgreb som at udføre onani og oralsex på den lille dreng og for 'adskillige gange' at have krænket sønnen ved at afspille pornofilm for ham.

Det skal også være sket igennem en årrække.

Trussel: Familie ville dø

Endelig skal han have truet med, at hans familie ville 'dø i en bilulykke', hvis han fortalte om forulempelserne.

Det skete ifølge anklageskriftet forud for sønnens forventede forklaringer til politiet efter hans fars anholdelse i 2018, og når drengen skulle tilbage til sin mor efter samvær med sin far i hans privatbolig.

Faderen er også tiltalt for at have truet med at give sin søn tæsk og advaret ham om, at han i så fald skulle bo fast hos ham, hvis han ikke tav om overgrebene.

Den nu tiltalte mand har skiftet navn efter at være anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i sagen.