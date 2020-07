Familiedrama er nu en drabssag: 53-årig fundet død i entré

Efterforskningsleder oplyser, at nordjyde blev fundet livløs og med kvæstelser i hovedet i Hjørring - fire døgn senere blev familiemedlem på 19 år sigtet for at have dræbt manden

Det var en færdig obduktionsrapport om en 53-årig mands lig, der i går fik politiet til at sigte et medlem af den afdødes familie for drab og anholde ham under en vidneafhøring på politigården i Hjørring.

Det oplyser politikommisær Carsten Straszek, der er leder af drabsefterforskningen i Nordjyllands Politi.

Den drabsigtede, 19-årige mand vil klokken 11.30 blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring, hvor en dommer skal tage stilling til, om der er en begrundet mistanke og grundlag for at varetægtsfængsle den unge mand.

Politiets anklager vil begære dørene lukket under afhøringen af hensyn til den videre efterforskning.

Mistænkeligt dødsfald

Carsten Straszek er af samme grund tilbageholdende med oplysninger om sagen.

Men til Ekstra Bladet fortæller han, at politiet blev kaldt ud til mandens ejendom fredag aften, og her fandt man den 53-årige mand død.

Det blev med det samme efterforsket som 'et mistænkeligt dødsfald'.

- Vi fandt manden liggende på gulvet i husets entré, og jeg kan oplyse, at han havde kvæstelser i hovedet. Vi går ud fra, at den lokalitet, hvor han blev fundet også er gerningsstedet, siger Carsten Straszek.

Den nøjagtige dødsårsag ønsker efterforskningsledere ikke at afklare, og han vil hellere sige mere om de nærmere omstændigheder omkring det mulige drab på den afdødes adresse i Hjørring.

Ikke noget at frygte

- Det er nærliggende at forestille sig, at der kan være tale om far og søn?

- Det kan jeg hverken af- eller bekræfte. Det eneste, offentligheden har en interesse i at få at vide, er at de har en familiemæssige relation, så folk ikke skal frygte, at der går en farlig mand omkring, siger Carsten Straszek.

Efter anholdelsen af den 19-årige mand i går, har politiet igen været i nærområdet og foretaget genafhøringer af vidner og andre, som kan bringe efterforskningen videre.

