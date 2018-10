Familiefar anholdt med 41 kilo amfetamin i idrætsforening

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En sen fredag aften i maj blev en 44-årig mand anholdt i en af Næstveds Idrætsforeninger.

Her fandt politiet også 41,3 kilo amfetamin, og manden, som er familiefar og tidligere sportsleder, har siden været varetægtsfængslet.

Det skriver Sjællandske Medier, som har fået aktindsigt i fængslingskendelsen i den ellers mørklagte sag.

Han er sigtet narkobesiddelse efter en paragraf om 'videreoveredragelse mod et betydeligt vederlag eller under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af i alt ikke under 41,3 kilo amfetamin', skriver avisen.

Med andre ord narkohandel, som kan give op mod 16 års fængsel.

I hans mobil fandt politiet ifølge Sjællandske Medier beskeder, som peger på, at der er flere medgerningsmænd på fri fod.

Grundlovsforhøret, der førte til varetægtsfængsling af manden, blev holdt bag lukkede døre.

Manden nægter sig skyldig.

