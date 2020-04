Familiefar kendt skyldig: Dræbte sin kone

Familiefar på 39 år kendt skyldig i at have dræbt sin kone og for systematisk og særligt rå mishandling af parrets tre børn

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): En 39-årig familiefar blev her til morgen kendt skyldig i at have slået sin kone ihjel i familiens midtsjællandske parcelhus tilbage i 2018.

Retten fandt det bevist, at han havde forsæt til at dræbe hende i henhold til straffelovens paragraf 237.

Han er desuden kendt skyldig i frihedsberøvelse og 'systematisk og særlig rå og brutal mishandling' af sine tre børn, der nu er fem, 17 og 18 år gamle.

Det fastslog dommer Tove Horsager på vegne af de tre juridiske dommere og de seks nævninge og med familiemedlemmer til den afdøde kvinde og hendes tiltalte ægtemand som tilhørere i retssal 1.

Den pakistanske mand har været tiltalt for at have slået sin etnisk danske kone ihjel. Den hårdt kvæstede kvinde afgik ved døden på Rigshospitalet 2. oktober 2018.

Det var dagen efter parrets dengang 17-årige datters desperate 112-opkald til alarmcentralen.

Tove Horsager oplyser, at retten især har taget udgangspunkt i de tre børns vidneudsagn, den afdøde kvindes omfattende skader, ligsynet og obduktionen og fysiske fund og undersøgelser på gerningsstedet, som understøtter, hvad børnene har fortalt i retten.

Sår, ar og knoglebrud

- Der er en nær sammenhæng mellem den forurettedes skader og død og og den vold, hun var udsat for. Det fremgik tydeligt af vicestatsobducentens forklaring, mente retsformanden.

Politiets anklager, Rune Rydik, havde i sin procedure vurderet, at manden med tungtvejende sandsynlighed havde til hensigt at dræbe sin kone ved at tæve den i forvejen svækkede kvinde med et baseball-bat og knytnæveslag i halvanden time frem til hendes død.

- Selv om hun havde åbne sår, knoglebrud og indre kvæstelser, blev han ved med at tæske hende nat og dag. Det gjorde han, selv da hun måtte drikke og spise med sugerør, selv da hun ikke kan gå og stå, og selv da hun mistede bevidstheden. Han burde vide, at hun ville dø, anførte anklageren i sin procedure.

Anklager: Et voldsregime

Manden har efter Rune Rydiks opfattelse holdt sin kone i, hvad han beskriver som 'et voldsregime' siden 2003, og det kulminerede så i to måneder frem til hendes død med stump vold, slag, tramp og spark.

De forulempelser, manden er kendt skyldig i, er efter anklagerende mening udført på adresser i København, Pakistan og Midtsjælland. Han har angiveligt brugt knytnæveslag og slagvåben som baseball-bat og bagsiden af en økse i en del af afstraffelserne.

På et tidspunkt blev den yngre kvindes ene øre revet af, og i de sidste uger af sit liv var hun ifølge sine to ældste børns vidneudsagn ude af stand til at gå, spise og drikke selv.

Den tiltaltes forsvarer, Michael Juul Eriksen mente i sin procedure, at hans klient muligvis kan kendes skyldig i grov vold men ikke vold med døden til følge eller drab.

Ikke én konkret handling

Han stillede spørgsmålstegn ved, om det virkelig kunne være læsioner som følge af vold, der forårsagede kvindens død, og ved det sandsynlige i anklagerens påstand om, at hans klient havde forsæt til at dræbe hende.

Forsvareren mente, at dødsårsagerne er delvis uafklarede og kompliceres af, at den tiltaltes kone ikke døde som følge af én konkret handling, og at børnenes vidneudsagn var præget af, at de har skiftet forklaringer i forløbet, af deres vrede overfor deres far og af, at de har været udsat for påvirkning fra omgivelserne.

Den tiltalte er kendt skyldig i samtlige anklagepunkter med den modifikation, at et flertal af nævninge og dommeren udelukkende fandt bevis for, at han har begået grov vold og ikke systematisk, særligt rå og brutal mishandling overfor sin kone i 10 år frem til efteråret 2018.

Forsvarer og anklager vil gennemgå mandens personlige forhold og procedere i spørgsmålet om straffens udmåling i løbet af dagen, hvorefter nævninge og dommere skal votere. Først tirsdag i næste uge ventes dommen at falde.

Skyldkendelsen udløste ikke en synlig reaktion hos den afdøde kvindes ægtemand. Han er under retsprocessen i Roskilde beskyttet af navneforbud.

