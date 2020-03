Familiefar med opsang til vanvidsbilister

Mads Møller er heldig at være i live.

Den følelse sidder han tilbage med, efter en mand søndag eftermiddag mistede herredømmet over sin bil på Thorvaldsensvej på Frederiksberg, hvorefter den bragede ind i et træ og op på fortovet kun 30 meter fra, hvor Mads og hans højgravide kæreste slentrede med deres toårige søn i en klapvogn.

- Det er et mirakel, at der ikke skete nogen noget, siger Mads Møller til Ekstra Bladet.

Foruden Mads og familien, der sammen var på vej til fastelavnsfest, cyklede en far med sit barn længere henne ad vejen, ligesom en anden forælder gik med en klapvogn.

- Jeg er vanvittigt lykkelig over, at det ikke gik galt. Men samtidig er det sindssygt ubehageligt at tænke på, at det var tilfældigheder, der afgjorde, at ingen blev ramt, fortæller familiefaren, der til daglig arbejder som journalistisk redaktionsleder på P3.

Hjulspin og brag

Mads Møller hørte bilen, før han så den.

- Vi kommer gående, og så hører jeg pludselig en bil, der gasser op og laver hjulspin i flere sekunder. Jeg kigger op og ser bilen forsvinde rundt om et hjørne og ud af mit synsfelt, fortæller Mads Møller.

Derfra kunne han høre ulykken ske.

- Jeg hører, at hjulene skrider ud, og sekundet efter lyder der et stort brag. Min søn vågner op fra sin lur i klapvognen og spørger, hvad det var for en lyd, siger han.

Mads Møller spænede i retning af lyden og så, at bilen var fløjet gennem et træ, var blevet slynget 180 grader rundt og nu holdt stille på cykelstien.

- Jeg løber hen til bilen, åbner døren og spørger føreren, om han er okay. Det er han, og da begynder en masse billeder at køre rundt i mit hoved. Han kørte galt, nøjagtig hvor vi ville have stået 20 sekunder senere. Alene tanken om, hvilke konsekvenser det kunne have haft, er uudholdelig, siger Mads Møller.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Mads Møller håber, at føreren af bilen skammer sig over hændelsen. Privatfoto

Så blev bekymringen for bilens fører erstattet af vrede. Mads begyndte at råbe ad manden.

- Jeg blev så vred og er det stadig, for det er fuldstændig uskyldige mennesker, han sætter i livsfare. Jeg synes, det er bundegoistisk, slår Mads Møller fast.

Mads håber og tror, at bilisten, der selv var meget rystet, har lært noget af hændelsen. Derudover håber han, at han med sin historie kan hjælpe med få folk til at tænke sig bedre om i trafikken.

- Men jeg tør ikke regne med noget. Man hører jo ofte, at det går galt, siger Mads Møller, som håber, at bilisten får forbud mod nogensinde at køre bil igen, velvidende om at den slags straf næppe kan komme på tale.

- Vi er heldige, at vi slap med skrækken, siger han.

Københavns Politi bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.