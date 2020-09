Familiemedlemmer sigtet for kvindedrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Den 44-årige kvinde, der blev fundet død på en adresse på Nørrebrogade i Randers NØ torsdag middag, blev slået ihjel af flere knivstik.

Det oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen i går klokken 11.52 om, at kvinden skulle være blevet dræbt i sin lejlighed, og da de ankom til stedet, fandt de den dræbte kvinde og en 17-årig mand, der er blevet anholdt i sagen. Senere blev også en 59-årig mand anholdt.

Politiet har tidligere oplyst, at den dræbte og de to anholdte er i familie med hinanden.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om en afghansk familie, hvor den 17-årige og den 59-årige er søn og far, mens den 44-årige er mor og ægtefælle til de to.

Ifølge politiinspektøren er de sigtet for drab i forening og bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers fredag formiddag klokken 11.30, hvor politiet vil anmode om dørlukning.

Ekstra Bladet har fredag morgen været til stede på adressen på Nørrebrogade i Randers, hvor indgangen til lejligheden i den gule etagebygning bliver bevogtet af hjemmeværnsfolk.

- Der er adgang forbudt, siger en af gruppens mandlige medlemmer.

- Vi er blevet bedt om at stå her af Østjyllands Politi, siger han kortfattet til Ekstra Bladets udsendte.

Foto: René Schütze

Torsdag lavede politiet sin grundefterforskning med blandt andet gerningssteds-undersøgelse og personundersøgelser af de anholdte, ligesom de har forsøgt at danne sig et billede af, hvad der kan være motivet.

- Hvad mener I, der ligger bag drabet?

- Det, der er vigtigt for os her i starten, er at have en bred efterforskning, hvor vi ikke lægger os fast på noget bestemt motiv. Derfor kigger vi på flere forskellige motiver.

- Kigger I på, om der kunne ligge jalousi eller æresdrab bag?

- Det gør vi selvfølgelig som en del af en bred efterforskning i forhold til, hvad motivet kan være, siger han.