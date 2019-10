Familien har taget kontakt til formodede kidnappere

Advokat Svein Holden fortæller på pressemødet, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagens familie vil 'strække sig langt for informationer' om deres forsvundne familiemedlem

Torsdag er det et år siden, at norske Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Den 68-årige kvinde forsvandt sidste år fra sit hjem i Lørenskog, der ligger øst for Oslo. Hendes sidste livstegn var 31. oktober.

Onsdag eftermiddag har familiens advokat, Svein Holden, holdt pressemøde i sagen.

Her kom det frem, at familien har taget kontakt til de formodede gerningsmand så sent som i oktober måned.

- Der er ingen tvivl om, at året, som er gået, har været meget udfordrende for hendes familie, siger han ifølge det norske medie VG.