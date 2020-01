Familien om Ibens mystiske død: 'Ufrivilligt frarøvet livet'

Det er stadig et mysterium, hvordan den 38-årige Iben Salling Syrik døde.

Hun blev fundet død ved familiens sommerhus på Skovbrynet i Vesterlund 9. december sidste år, og politiet har gentagne gange sagt, at de endnu ikke har kunnet fastslå dødsmåde og dødsårsag, men arbejder med en efterforskning 'i fuld skala'.

- Det er en potentiel drabsefterforskning, der omhandler alt, har vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi tidligere sagt.

Se mere video på localeyes.dk

I en dødsannonce kaster Iben Salling Syriks familie lys over, hvad, de mener, er sket med den rideglade mor til en dreng på fem år.

De skriver i dødsannoncen, at 'vores allesammens livsglade Iben Salling Syrik er ufrivilligt blevet frarøvet livet' underskrevet med otte navne. Hun begraves fra Thyregod Kirke lørdag 11. januar klokken 11.

Familien har indrykket denne annonce, der kan ses på Afdøde.dk.

Ekstra Bladet har været i kontakt med et familiemedlem, som siger, at formuleringen er aftalt med politiet, hvilket de først sagde til Vejle Amts Folkeblad.

Det ønsker vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi dog ikke at kommentere, ud over at de selvfølgelig er i dialog med familien.

- Hvad der er talt om, kan jeg ikke sige noget om. Det er privat.

Ibens gådefulde død efterforskes som drabssag



- Men de siger det jo selv åbent ...

- Jeg vil ikke gå nærmere ind i det. Nu er der begravelse i morgen, og der er sorg i familien.

Iben Salling Syrik handlede med heste og var dygtig springrytter. Hun blev fundet død i familiens sommerhus. Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard

- Men kan du ikke forstå, at det virker lidt mærkeligt, at familien skriver i en officiel dødsannonce, at hun ufrivilligt er blevet frarøvet livet? Det lyder, som om hun er blevet dræbt, og politiet vil ikke sige, hvordan hun er død.

- Jeg kan ikke sige mere, end jeg har sagt. Jeg kan også læse det, der er skrevet, og det kan man også tolke på, at der kan være sket en ulykke. Uden at jeg ved det.

- Hvis jeg spørger dig, om I har fået fastlagt, om Iben Salling Syrik er blevet dræbt, hvad siger du så?

- Nej. Vi arbejder videre med det, og der er i princippet intet nyt i det, siger han.

Det var ved dette sommerhus i Vesterlund, at den 38-årige kvinde blev fundet død. Foto: Børge Larsen

Ibens gådefulde død efterforskes som drabssag

- Får I stadig henvendelser i sagen?

- Der kommer ikke så mange henvendelser spontant på baggrund af sagen. Vi arbejder stadig ude i området og andre steder. Men direkte henvendelser, nej.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede på Genvej i Give sammen med sin femårige søn. Ham havde hun dog ikke på det tidspunkt, hvor hun blev fundet død. Hun handlede efter det oplyste med heste og blev ifølge politiet omtalt som en 'hestepige'.

- Der er tale om en ganske almindelig kvinde på 38 år, der har levet et ganske normalt liv. Der er slet ikke noget, der springer ud, har vicepolitiinspektør Carsten Thostrup tidligere sagt.