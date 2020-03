Fandt 40 pistoler i lagerrum: Kvinde anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En kvinde er mandag blevet anholdt i den store våbensag fra Fyn, hvor 16 personer i forvejen er enten varetægtsfængslet eller sigtet for besiddelse, leverance eller som aftager.

Det oplyser vicepolitiinspektør i SEØ - Særlig Efterforskning Øst - Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

Kvinden vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor hun vil blive forlangt varetægtsfængslet.

Den anholdte er blevet sigtet for at have haft noget at gøre med anskaffelsen og besiddelsen af nogle af de samlet 64 skydevåben, der blev fundet - dels på et lager på Industrivej i Årslev, dels på en bodega i Odense og dels på privatadresser, som politiet har ransaget under efterforskningen.

- Kvinden er sigtet for et medvirkende-forhold på en lille del af våbnene, siger Torben Henriksen.

Det var i midten af september, at politiet valgte at slå til mod et våbendepot i en lagerbygning i Årslev syd for Odense. Det skete efter længere tids efterforskning, hvor politiet blandt andet havde overværet en våbenleverance på den københavnske vestegn.

Mange våben fundet i kæmpe aktion

I første omgang blev to mænd på 22 og 35 anholdt i sagen. Det er politiets opfattelse, at de havde med våbenlageret at gøre.

De to blev sigtet for besiddelse af 40 skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Pistoler, herunder 13 af typen Glock 25 og ikke under ti kilo ammunition, blev fundet i lagerbygningen.

Den 22-årige mand blev desuden sigtet for at besiddelse af to pistoler af ukendt mærke samt en tilhørende lyddæmper, der blev fundet i et køretøj lige før grundlovsforhøret.

I alt 18 adresser på Fyn - hovedsagligt i og omkring Odense - blev ransaget i sagens indledende fase. 51 skydevåben blev samlet beslaglagt.

Siden er flere andre blevet anholdt i sagen. Blandt andet et indehaver-par af en bodega i Odense. Og der er blevet fundet flere våben.

Fandt taske med 13 pistoler: Bodega-par fængslet

De mange anholdelser er sket, efterhånden som efterforskningen er skredet frem.

- Der er tale om en stor efterforskning, hvor vi kommer lidt ud i krogene. Nu er puslespillet ved at gå op, siger Torben Henriksen, som fortæller, at der forventes rejst tiltale inden længe.

Det er forventningen, at sagen skal føres for et nævningeting, når Retten i Odense på et tidspunkt får berammet sagen til afvikling.

- VI er i den alvorlige ende af skalaen, når der er tale om våben, siger Torben Henriksen.

I alt har politiet beslaglagt 64 skydevåben i sagen.

