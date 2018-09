Fandt boa-slange i sin kolonihave

Det var langt fra en regnorm, en 65-årig kvinde fra Kokkedal fandt i sin kolonihave i Frederiksværk søndag eftermiddag.

Kvinden var i sin have, da hun opdagede en slange på omkring en meter. Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Politiet blev tilkaldt, og de fik en såkaldt slangekyndig ud for at kigge på dyret, der blev anslået til at være en boa.

Boa-slangen lå krøllet sammen i kolonihaven på Møllehavestien, og den havde brunlige camouflagefarver.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at boaen blev taget med til et sted, der passer bedre til en slange, der har brug for varme.