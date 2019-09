Fandt DNA på glas: Tiltalt for ti år gammelt million-kup

Ti år efter et røveri mod Jyske Bank med et udbytte på 2,4 millioner kroner er formodet gerningsmand nu for retten

Tiden svøber alt i glemsel. Og det var nogenlunde, hvad en 36-årig tiltalt måtte forklare sig med, da han for første gang skulle afhøres i en spektakulær sag:

- Det er ikke så let at huske, hvad man lavede for 10 år siden, indskød den svenske statsborger.

Han har været varetægtsfængslet siden november sidste år, da han blev anholdt i Barcelona og sigtet for et groft røveri.

Og det er netop dét røveri, som fandt sted mod Jyske Bank på Valby Langgade 12. oktober 2009, der står i centrum for første retsmøde i retten på Frederiksberg.

Københavns Politi valgte at genoptage efterforskningen af røveriet, hvor der blev plyndret for 200.000 kr. og kapret en pengetransport med 2,2 mio. kroner, da der kom et såkaldt "DNA-match".

Et match, der var sammenligneligt med fingeraftryk, som blev fundet på en taske, et par sko og en regnjakke i en lejlighed på Enghavevej 100 i København. Det var denne lejlighed, politiet lokaliserede allerede i timerne efter kuppet.

I lejligheden og i nogle loftrum over lejligheden fandt politiet sportstasker med et mindre beløb fra røveriet samt tøj og teknisk udstyr, der kan have være brugt ved det meget voldsomme angreb på banken. Der blev fundet dna-spor på tøj fra loftrummene og på en styrthjelm, glas, krus, en serbisk avis og et svensk mandeblad, der alt sammen er fundet i lejligheden

På baggrund af de forskellige DNA-match blev den tiltalte internationalt efterlyst i 2018.

Årsagen til, at matchet kom politiet i hænde så mange år efter, er, at en stor såkaldt 'DNA-bank' først kom i udveksling på tværs af lande - heriblandt Danmark og Sverige - i 2017.

Og det er netop den opdagelse, der måske i sidste ende kommer til at ramme den 36-årig tiltalte. Han nægter sig skyldig.

Dengang blev ni mænd sigtet og varetægtsfængslet for røveriet og for at have planlagt et nyt stort røveri, men seks af dem måtte løslades, og kun tre blev tiltalt og dømt. De fik hver tre år og 11 måneders fængsel.

Politiet mente dog, at der deltog seks-otte røvere i kuppet.

Afrikansk prostitueret

Anklagemyndigheden lagde skarpt ud med at spørge den tiltalte om, hvor mange gange han havde været i Danmark.

Den tiltalte svarede, at han har haft mange forskellige ærinder i landet. F.eks. var tiltalte en gang inviteret til en pokerturnering i den pågældende lejlighed ved Enghavevej, hvor hans DNA-spor er fundet. Hvad der foregik i den lejlighed, ville tiltalte ikke ridse op i minutiøse detlajer. Han havde på det tidspunkt indtaget rigeligt med kokain og været sammen med en afrikansk prostitueret:

- Det var min første afrikanske escort, kunne tiltalte forklare til sin svenske tolk.

Anklagemyndigheden dokumenterede herefter, at der var fundet DNA-spor ved et glas som passer med tiltales DNA med en sandsynlighed op til en million. Men tiltalte kunne ikke huske, om han havde drukket af et glas eller ej.

- Det er 10 år siden, at jeg har været i den lejlighed. Jeg vil ikke sidde her og lyve.

Forsvarsadvokat lagde dog vægt på, at der blev fundet mange andre forskelligartede DNA-spor i lejligheden. Blandt andet argumenterede han for, at der ved et sæt handsker blev fundet DNA-spor fra mere end tre forskellige personer.

Retssagen fortsætter i næste uge, hvor de tre tidligere dømte skal afhøres. Anklagemyndigheden ønsker udvisning og indrejseforbud i mindst seks år.