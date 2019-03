Fandt efterladt spædbarn: - Stoppede med at græde da jeg rørte hendes hånd

Myndighedernes plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres

Politiet skal finde forældrene

Myndighederne har en klar plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres.

- I første omgang gælder det om at tage sig af et pågældende barns umiddelbare trivsel. Det kan være et ophold på et sygehus, hvor det bliver undersøgt, fortæller Sten Kruse-Blinkenberg, centerchef i center for familiepleje, Københavns Kommune.

Samtidig vil politiet forsøge at klarlægge, hvem forældrene er.

Et hittebarn vil blive anbragt i midlertidig familiepleje og derefter bortadopteret, hvis ikke det lykkes at finde de biologiske forældre.

En eventuel adoption varetages af Statsforvaltningen. Socialrådgiver Mia Lund fortæller om processen:

- Det er, som ved alle andre adoptioner. Her skelnes der ikke til, om det er såkaldt hittebørn eller andre børn, der skal adopteres.

Forud for adoptionen er der et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Selve adoptionen kan godt sættes i værk, inden de tre måneder, men den kan ikke gennemføres, før barnet er tre måneder gammelt.

- I den tid forsøger man at få placeret barnet hos en plejefamilie under så 'familielignende forhold' som muligt, siger hun.

Det er kommunen og ikke Statsforvaltningen, der varetager barnet i den tid.

- Ved sager om hittebørn er der ikke noget spor til de biologiske forældre. Er det noget, I håndterer ved Statsforvaltningen?

- i forbindelse med undersøgelsesforløbet taler vi med kommende adoptanter om, hvordan de håndterer at omtale barnets historie, om det er hittebarn eller ej, siger Mia Lund.