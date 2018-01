Fandt en million kr. og skarpladt pistol hos mistænkt narkohandler

Et regnskab omhandler salg af 343 kilo hash, mener politiet

Knapt en million kroner i kontanter, et regnskab for salg af 343 kilo hash og en skarpladt pistol var blandt de fund, som politiet gjorde under en ransagning af en lejlighed på Amager.

En 48-årig kvinde blev anholdt, og hun blev i dag varetægtsfængslet i Københavns dommervagt for 11 dage, sigtet for narkohandel og våbenbesiddelse i forening med en medgerningsmand. Hun nægter sig skyldig.

Under ransagningen fandt politiet 962.400 kr. og 4000 euro. Pengene vurderes at stamme fra salget af godt 19 kilo hash. Desuden fandt politiet et regnskab, som angiveligt handler om salg af 343 kilo hash til ukendte købere.

I lejligheden lå også en pistol med fyldt magasin og yderligere 16 patroner. Der blev fundet 207 gram hash og knapt 20 gram brun heroin, som politiet formoder også var til salg.