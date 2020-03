Fandt Inez død i en lænestol: - Hun følte sig utryg

Det var en nabo, som fandt 81-årige Inez Hasselblad død i sin lejlighed. En 27-årig mand er tiltalt for at have dræbt hende og tre andre ældre ved kvælning

Det var en bekymret nabo, som 8. marts sidste år fandt 81-årige Inez Hasselblad død i sit hjem.

- Hun følte sig meget utryg ved den tiltalte, fortæller den pågældende nabo i retten onsdag.

Tiltalte er en 27-årig mand ved navn James Schmidt. Han er tiltalt for at have dræbt Inez Hasselblad og to andre ældre, som boede i samme bygning, ved kvælning.

Drabene er foregået på lidt over en måned.

Om forholdet mellem den tiltalte - hvis mor boede i samme bygning som de dræbte - og Inez Hasselblad forklarer vidnet, at det var ’en hel del anstrengt’.

- Der kom meget larm fra lejligheden ved siden af, siger vidnet.

- Nogle gange måtte hun sidde ude i køkkenet sent på aftenen eller natten for at falde til ro, fordi hun ikke kunne sove for larmen, fortsætter han.

- Hun spurgte, om de kunne dæmpe sig, men fik at vide, at hun skulle passe sig selv.

Den tiltalte har tidligere forklaret i retten, at han havde et godt forhold til Inez Hasselblad. Ifølge ham havde de to talt sammen 'måske 100 gange', og han havde sommetider hjulpet hende med vasketøj.

Blev fundet i lænestol

Naboens bekymring opstod, efter at han inden for omkring halvanden time to gange forgæves havde forsøgt at få fat i Inez Hasselblad over telefonen.

Da naboen, som bor over Inez’ lejlighed og kan se ned på hendes altan, ydermere så, at persiennerne var trukket for hendes vindue, besluttede han sig for at gå ned og tjekke, om alt var i orden.

- Persiennerne var ellers aldrig trukket for, fastslår vidnet.

Tre drab på en måned Serien af mord begyndte 5. februar sidste år cirka klokken 14, hvor den 82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt i sin lejlighed Vangehusvej 1 F stuen tv., og gerningsmanden stjal hendes hævekort. Liget nåede at blive kremeret, før politiet efter det tredje drab på Inez Hasselblad fik mistanke om en forbrydelse. Politiet tror derfor, at Eva Hoffmeister også blev kvalt, men det kan af gode grunde ikke bevises, fordi der ikke har været en obduktion. 2. marts 2019 blev den 80-årige Peter Olsen ifølge politiet dræbt ved kvælning cirka kl. 09.20. Også her bliver drabet indledningsvist slået hen som naturligt. Seks dage senere 8. marts blev Inez Hasselblad, 81, ifølge tiltalen dræbt mellem den 7. marts cirka kl. 18.30 og 8. marts kl. 12, hvor hun blev fundet død i lejligheden Vangehusvej 1 B 1. th. En obduktion viste, at hun blev dræbt ved kvælning.

Da Inez Hasselblad ikke lukkede op, åbnede vidnet døren med ekstranøglen, han som altid holdt for hende. Han trådte ind i entreen og kiggede derfra ind til stuen.

- Der sidder Inez i sin lænestol med armen og benet ud over stolen, mens hendes hund sidder foran og kigger op på hende, fortæller vidnet, mens han fra vidneskranken illustrerer, hvordan Inez Hasselblad sad med arme og ben.

- Jeg går hen til lænestolen, konstaterer, at hun er livløs, og tager fat i hendes arm og mærker, at hun er helt kold. Så trækker jeg lige vejret et par gange, siger vidnet, som havde været gode venner med offeret i mange år.

Vidnet ringede derefter til en anden mandlig beboer i bygningen, som også kendte den 81-årige kvinde. Han mødte op i lejligheden, greb ligeledes fast i Inez og kaldte på hende.

Så ringede de til alarmcentralen, fortæller vidnet.

James Schmidt nægter sig skyldig i drabene på de tre ældre, men erkender at have misbrugt deres kort.

