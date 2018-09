Fandt kæleged med halsen skåret over: 'Hvem gør sådan noget?'

Et chokerende syn mødte Claus Marker Andersen og hans kone onsdag morgen

Ukendte gerningsmænd har skåret halsen over på gårdejer Claus Marker Andersens tre år gamle kæleged.

Det fortæller Claus Marker Andersen til Ekstra Bladet.

Sagen er meldt til Nordsjællands Politi, som har sendt geden på Landbohøjskolen for at få foretaget en obduktion og for at se, om der er tekniske spor på geden, som kan være med til at afsløre, hvem der står bag den bestialske handling.

- Hvem fanden kan finde på at gå ind på andre menneskers grund for at gøre det, siger Claus Marker Andersen til Ekstra Bladet.

Konen fandt geden død

Claus Marker Andersens kone gik onsdag morgen ud for at fodre dyrene, som ud over geder også tæller får, heste, køer, høns, kaniner, hunde og katte.

Parret bor på en gård ved Jægerspris i Hornsherred. De overtog stedet for fem år siden.

Det var Claus Marker Andersens kone, som fandt geden. Den lå i en blodpøl med halsen skåret over. Hurtigt efter kom Claus Marker Andersen også ud og så det gruopvækkende syn.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvorfor skal nogen gå ind og skære halsen over på vores kæleged. Det er sygt. De mennesker har brug for hjælp. De skal findes og have hjælp, fortsætter Claus Marker Andersen.

Datter påvirket

To betjente kom efterfølgende på besøg på stedet og optog rapport. Siden blev geden hentet af Falck og kørt på Landbohøjskolen.

Sagen har taget hårdt på familien Marker Andersen. Også på parrets 12-årige datter, som af og til gik tur med geden i halsbånd, når hun havde veninder på besøg.

- Det var nok også det, der gjorde mest ondt i mig. At se hende, og hvordan hun havde det med det, forklarer Claus Marker Andersen.

Claus Marker Andersen har valgt at slå historien op på Facebook. Her er den hurtigt blevet kommenteret og delt i et rasende tempo.

Folk diskuterer livligt, hvorfor geden skulle lide sådan en skæbne.

Ikke i tvivl

Claus Marker Andersen hælder til, at det kan være nogle, som har ønsket at halalslagte geden, som er blevet forstyrret på en eller anden måde.

- Min var var slagter, og jeg er selv uddannet kok. Jeg ved, hvordan det ser ud, når de halalslagter. Og her er blodet sprøjtet ud. Der er stænk oppe i halvanden meters højde på en af stolperne i indhegningen, siger Claus Marker Andersen.

- Måske har de fundet ud af, at geden var en kastreret han, og at den derfor ikke kunne bruges alligevel. Eller også er de blevet forstyrret og har valgt at flygte, siger Claus Marker Andersen.

Han har for øvrigt flere gange haft besøg af folk, som har ønsket at købe halalslagtet kød. Det har Claus Marker Andersen afvist med den begrundelse, at han alene sælger kød fra dyr, som han selv afliver på en skånsom måde med en boltpistol.

Ifølge Claus Marker Andersen er ugerningen sket i tidsrummet mellem tirsdag klokken 23 og onsdag klokken 7. Det er muligt, at parkere en bil ved amtsvejen og gå bag om indhegning for siden at gå gennem en låge.

Har man oplysninger i sagen kan Nordsjællands Politi kontaktes på tlf.: 114.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politis afdeling for dyreværnssager.