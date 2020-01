Fandt kæmpeparti kokain i container

Den ulovlige last kom om bord på et skib til Aarhus - formentlig ved en fejl

Narkobagmænd mangler kokain for millioner, efter Toldstyrelsen fandt nogle mistænkelige pakker i en container, der var kommet med skib til Aarhus.

Det skete 16. december sidste år, og Toldstyrelsen kontaktede straks Særlig Efterforskning Vest. De foretog i samarbejde en ransagning af containeren og fandt 40 kilo kokain.

- Vi udtog containeren til kontrol på baggrund af efterretninger fra vores internationale samarbejdspartnere. Vores toldkontrol bygger på stikprøver, intelligente risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. I samarbejde med politiet har vi fokus på flere typer af euforiserende stoffer, ikke mindst kokain, siger Preben Buchholtz, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.

Han fortæller, at der er tale om et af de største beslag af kokain de seneste år.

Efter fundet er der sket en stor international efterforskning.

Ifølge politiinspektør og leder af Særlig Efterforskning Vest Brian Voss Olsen er containeren ankommet med skib fra Hamborg havn, og det var formentlig slet ikke meningen, at den skulle ende i Aarhus.

- Vores efterforskning viser, at kokainen sandsynligvis skulle have været læsset af i Hamborg, hvor det skulle distribueres videre til det centraleuropæiske narkomarked. Vi vurderer, at kokainen kunne være solgt for minimum et tocifret millionbeløb på gaden, muligvis trecifret, siger Brian Voss Olsen.

Kokainen er ved at blive analyseret, og afhængigt af resultatet kan værdien vise sig at nå op i et trecifret millionbeløb.

- Vi har ikke fået den endelige undersøgelse af selve renheden, og det er nok mest sandsynligt, at vi er oppe i et trecifret millionbeløb, fordi vi vurderer, at renheden er så høj, siger Brian Voss Olsen, der betegner det som et stort fund.

- Og det er så et stort fund, også fordi vi forventer, at der er en forholdsvis høj renhed, fordi det formentlig skal ganges med to-tre eller op til fire på gadeplan. Og så når vi op på et trecifret millionbeløb. Og det er der så nogen bagmænd, der går glip af. Så det er vi rigtig tilfredse med, siger han.

Særlig Efterforskning Vest efterforsker fortsat sagen og samarbejder i den forbindelse med tysk politi. Der er ingen anholdte p.t.

