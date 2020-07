Fandt lig i tunnel: Nu er der nyt

Det var 73-årige Erik Madsen, der blev fundet død i to meters dybde i en hjemmegravet tunnel på sin ejendom i Vebbestrup fredag eftermiddag. Det har de foreløbige retsmedicinske undersøgelser slået fast.

Det sker to år efter, at hans hus brændte ned til grunden og satte politiet i gang med en minutiøs efterforskning, fordi den 73-årige gangbesværede mands lig umiddelbart ikke var at finde noget sted omkring brandtomten.

- Der er ikke ved obduktionen fundet tegn på nogen forbrydelse. Den endelige dødsårsag er ikke klarlagt, siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

- Vil det sige, at I heller ikke finder ud af det?

- Nej. lkke umiddelbart. Vi venter lige på de sidste rapporter og undersøgelser, men umiddelbart kommer vi ikke til at kunne sige med 100 procents sikkerhed, hvad der er sket.

- Vi har selvfølgelig nogle hypoteser om, hvad, vi mener, kan være grunden til, at Erik befandt sig i kælderen på det tidspunkt. Men af hensyn til de pårørende vil jeg ikke komme nærmere ind på dem, siger han.

- Så sagen er mere eller mindre afsluttet politimæssigt?

- Jeg forventer, at den bliver sluttet inden for kort tid, og det gør jeg, fordi vi i hele efterforskningen ikke er stødt på ting, der har været mistænkeligt, siger han.

Brandtekniske undersøgelser pegede på, at branden sandsynligvis var opstået ved en gryde på komfuret. Men det var stadig et mysterium, hvad der var sket med den 73-årige beboer, der var gangbesværet, lungesyg og ikke havde adgang til en bil. Foto: René Schütze

Tiden arbejdede imod

- Det er en sag, der har fyldt meget hos jer. Er det ikke antiklimaks, at I ikke får det helt endelige svar på, hvad der er sket med Erik?

- Det havde selvfølgelig været rart, hvis vi med 100 procent sikkerhed kunne sige, hvad der er sket. Også for de pårørendes skyld. Men det er ikke uventet, at vi ikke får en 100 procent sikker dødsårsag, når det er gået så lang tid, før Erik bliver fundet. Det umuliggør nogle ting undersøgelsesmæssigt, siger Carsten Straszek.

Erik Madsens pårørende er underrettet.

Erik Madsen var lungesyg og dårligt gående. Det undrede derfor politiet, hvorfor han ikke var at finde omkring ejendommen. Privatfoto

Det var den lokale entreprenør Michael Madsen i nedrivningsfirmaet MIMA, der fandt liget under en forsigtig nedrivning af ejendommen lag for lag. Pludselig så de et stykke af Erik Madsens læderjakke stikke op af jorden.

Michael fandt knogle i læderjakke

Brandtomten har været genstand for en meget grundig undersøgelse med arkæologer fra Moesgaard Museum, lig- og nedgravningshunde, kriminaltekniske undersøgelser og folk fra Beredskabsstyrelsen, der sorterede alt.

Det var under nedrivning af ejendommen, at liget blev fundet på to meters dybde. Foto: René Schütze

Politiet var opmærksomme på, at Erik Madsen havde været i gang med at grave en tunnel direkte ind i jorden uden afstivning, vægge, gulve eller loft. en årsagen til, at liget ikke er blevet fundet før nu, er, at under udgravningen kom de til et fast jordlag, som de opfattede som bunden af tunnelen. Derfor gravede de ikke dybere. Det er dog formentlig været noget af siderne på tunnelen, der er styrtet sammen og har lagt et jordlag ovenpå personen.

– Så vi stopper måske i halvanden meters dybde, hvor vi skulle have været nede i to meters dybde. Det er meget ærgerligt, for vi har brugt mange ressourcer på den her sag, siger Carsten Straszek.

