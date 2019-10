Fandt mand på gaden: Hvem er han?

En cirka 35-årig mand blev tirsdag fundet i Næstved midtby, hvor han gik hvileløst rundt. Han var ikke i stand til at oplyse sin identitet, da politiet kom til stedet, og onsdag morgen er det stadig ikke lykkedes at identificere manden.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi beder derfor om offentlighedens hjælp.

Ifølge vagtchef Jan Nielsen taler manden dansk, men han siger ikke meget. Han fremstår desuden mentalt tilbagestående.

- Vi har haft lidt is i maven og håber på, at der er nogle, der bliver opmærksomme på det i løbet af formiddagstimerne. Vi mener efter bedste overbevisning, at han får hjælp et eller andet sted fra, så mon ikke, at der er nogle, der bliver opmærksomme på det på et tidspunkt i dag, siger vagtchefen.

Manden er 170 centimeter høj, har mørkt kort hår, begyndende måne og var iført blå jakke og joggingbukser samt rød trøje. Manden havde desuden et grønt refleksbånd om højre arm.

Indtil videre er manden i politiets varetægt.

- Han er i gode og trygge rammer på Næstved Politstation, så han lider ingen nød, fortæller vagtchefen, der altså gerne hører fra nogle, der kan komme med oplysninger om mandens identitet samt eventuelle opholdssted.

De kan kontaktes på telefon 114.