Fandt pistol under tagplade

Det gav pote, da Københavns Politi rykkede ud for at undersøge 'mistænkelig adfærd' i Blågårdsgade på Nørrebro i denne uge.

For skjult under en tagplade på en beboelsesejendoms tilbygning lå en skarpladt 9 mm. pistol.

Sammen med den lå også et større antal tilhørende ammunition.

Politiet mener, der er tale om en pistol, som tilhører bandemedlemmer i området, skriver de på Twitter.

Vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen uddyber over for Ekstra Bladet, at pistolen nu er til tekniske undersøgelser. Dels skal politiet finde ud af, om den kan spores til tidligere skudepisoder. Dels undersøger man, om der er spor på våbnet, som kan give et fingerpeg om, hvem der har været i besiddelse af våbnet.

- Det er bekymrende, at kriminelle har skarpladte våben liggende gemt sådanne steder, og vi håber at høre fra borgere, hvis man ser nogen eller oplever noget aktivitet i et område, som man synes virker mistænkeligt, siger han.