Fandt pose med pistol på græsplæne

Torsdag fandt en borger en pose med en pistol på en græsplæne i Husum.

Fundet af pistolen medførte, at politiet afsøgte i et større område med hunde, hvor de fandt yderligere to pistoler og en mængde ammunition.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Om fundet har forbindelse til de skyderier, der har været i Husum i den senere tid, kan politiet ikke oplyse nærmere om.

- Ved våbenfund som det her undersøger vi altid, om våbnene skulle have forbindelse til andre sager. De våben, vi har fundet i Husum, er foreløbig sendt til kriminalteknisk undersøgelse, siger politiinspektør Tomas Marko Juhl fra Københavns Politi.

