Fandt sin rendegraver i havn: - Noget man ser på Youtube

- Man tænker jo bare, at det er noget, man ser på Youtube, og at det aldrig sker for mig.

Sådan siger 24-årige Kasper Suhr, der i weekenden fik stjålet sin rendegraver og fandt den parkeret på bunden af Ammoniakhavnen i Fredericia.

Den unge mand arbejder på en byggeplads syd for byen, og netop den byggeplads havde sent lørdag aften besøg af bøller.

Fire mænd er sigtet og mistænkt for at have stjålet en skurvogn og Kasper Suhrs rendegraver, der var forsvundet fra byggepladsen og senere blev fundet på bunden af Lillebælt.

- Jeg bliver ringet op i morges af dem, som har hovedentreprisen. De var blevet ringet op af politiet om natten, fordi der havde været noget hærværk, fortæller Kasper Suhr.





Kasper Suhr arbejder i øjeblikket på en byggeplads, hvor han bruger sin rendegraver. Privatfoto.

Han kørte ud til byggepladsen med værktøj i bilen for at fikse nogle af de ting, der var blevet ødelagt.

- Vi konstaterer, at de har vadet rundt i det hele ude på byggepladsen og smadret en skurvogn med min rendegraver. Den er blevet stjålet, og man kan ikke finde den, siger han.

Ledte selv på havn

Ude på byggepladsen fik han besøg af politiet, der stillede nogle spørgsmål om rendegraveren og fortalte ham, at de fire anholdte havde sagt, at de havde sat den på Ammoniakhavnen.

- Af ren nysgerrighed tænker jeg, 'jeg runder kraftedeme lige Ammoniakhavnen på vej hjem', fortæller han.

Sammen med sin kammerat Mathias tog han ud på havnen, der er svært populær blandt fridykkere. Sammen ledte de efter rendegraveren, der ikke var nogle steder at se.

- Vi går ud på havnekajen og kigger, for der ligger nogle glasskår. Så står vi fandme og kigger, og der er noget træ, der er knækket og nogle dækspor ud over kanten. Så siger jeg til Mathias, 'de har kraftedeme ikke kørt den ud over kanten'.

Træls

Det viste sig dog, at Kasper Suhrs bange anelse holdt stik, for med hjælp fra to fridykkeren konstaterede de, at rendegraveren lå på 13 meters dybde.

- Det er da ærgerligt, og det er da træls, siger han.

- Jeg håbede på, at den stod på en blokvogn på vej til Polen i stedet for. Det havde næsten været bedre ikke at vide, hvor den var.

Det lykkedes brandvæsnet af få den godt ti tons tunge rendegraver op af havnen, men maskinen kan ikke længere bruges til byggearbejde.

Skal Kasper Suhr købe en ny rendegraver, der kan det samme som den gamle, skal han hoste op med cirka en million.

- Jeg er ærgerlig over, at min maskine er væk, for den har haft en stor brugsværdi for mig i forhold til, hvad den har haft af værdi, siger han og tilføjer, at hans far købte den for ti år siden.

Om forsikringsselskabet dækker tabet, har han ikke fundet ud af endnu. Det vil vise sig, når han har snakket med dem mandag.