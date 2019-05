Fandt tre lig skudt med armbrøst

En stuepige på et hotel i den tyske by Passau gjorde lørdag et makabert fund.

Bag døren på et af hotellets værelser, fandt hun nemlig ikke mindre end tre lig, som alle havde armbrøst-pile siddende i kroppen.

Det skriver AP.

Foruden de tre afdøde fandt stuepigen også to armbrøst på værelset.

Ofrene er alle tre tyske statsborgere. En mand på 53 år og to kvinder på henholdsvis 33 og 30 år.

Politiet ved endnu ikke, om de tre kendte hinanden, hvad der er foregået på værelset, eller om ofrene er blevet slået ihjel af pilene, de havde siddende i kroppen.

Tysk politi har ifølge AP bestilt en obduktion af de tre afdøde, for at blive klogere på, hvad der er foregået bag døren til værelset i Passau.

